Resultado de exames realizados no Laboratório Municipal de Penedo estão disponíveis on-line e no posto de saúde

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) atualizou a forma de entrega dos exames realizados no Laboratório Municipal de Penedo (Lamupe). Além da facilidade de acesso ao resultado on-line na aba Cidadão do portal da Prefeitura de Penedo penedo.al.gov.br, o resultado está mais próximo do paciente.

A novidade adotada pela Secretaria de Saúde de Penedo é a disponibilização da análise do exame laboratorial na unidade onde o paciente fez a solicitação. Ou seja, o exame solicitado por meio do posto de saúde terá o resultado enviado para a unidade que fez o encaminhamento.

Por exemplo, o PSF Vitória solicita um exame, o paciente vai ao laboratório localizado no Complexo de Saúde Dr. Hélio Nogueira Lopes, realiza a coleta e o resultado será enviado para o PSF Vitória, onde o paciente deverá retirar.

Vale reforçar que o resultado não estará mais disponível no Laboratório Municipal, continuando disponível no portal oficial do município e agora na unidade que fez a solicitação.

“Essa medida foi tomada para dar mais comodidade aos usuários porque o posto de saúde é mais acessível por estar localizado perto de sua casa. Eles não vão precisar se deslocar até o Complexo de Saúde para apenas buscar o resultado”, declarou a Secretária Municipal de Saúde, Waninna Mendonça.

Texto e foto Gabriela Flores – jornalista e social midia SMS