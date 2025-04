Resultados de pesagem do UFC 314: Jean Silva ganha peso após a falta na 1ª tentativa

Jean Silva está conversando muito à frente de sua partida de rancor com Bryce Mitchell e isso continuou na balança, apesar de perder o peso em sua primeira tentativa.

Na pesagem oficial do UFC 314 de sexta-feira, Silva chegou inicialmente a 147 libras, 1 libra acima do limite para uma luta sem título. Ele era vocal na balança enquanto se despiu e pesava dentro de uma caixa, aparentemente ainda disparou para a luta de Mitchell.

Silva chegou ao final da janela de pesagem inicial de uma hora e foi autorizada a pesar pela segunda vez com folga da Comissão da Flórida. Ele parecia determinado a fazê -lo enquanto falava na escala.

“Ainda não acabou”, disse Silva em Guilhherme Cruz, do MMA Fighting. “Você não quer uma jornada de sofrimento? Vou ganhar peso. Vou fazer esse peso.

Com certeza, Silva voltou 40 minutos depois e ganhou peso com 146 libras.

“Brasil, você não queria uma história de sofrimento?” Silva disse após sua segunda pesagem. “Você terá tudo isso. Apenas assista ao meu canal.”

Nora Cornolle chegou a 138 libras (dois quilos sobre o limite sem título) para sua luta de peso galo contra Hailey Cowan e também era elegível para pesar novamente. No entanto, ela chegou a 137,5 libras em sua segunda tentativa, ainda acima do limite.

Mais tarde, o UFC anunciou que Cornolle vs. Cowan prossegue com um peso capturado com Cornolle perdendo 20 % de sua bolsa como penalidade.

O drama de pesagem não é novidade para Silva e Cornolle. Silva pesava 147,5 libras para uma luta com Charles Jourdain em junho de 2024 e Cornolle pesava 138,5 libras para uma luta com Melissa Mullins em abril de 2024.

Para o evento principal, Alexander Volkanovski e Diego Lopes fizeram 145 libras enquanto competem por um título vago de penas.

Michael Chandler e Paddy Pimblett também ganharam peso com sucesso, ambos chegando a 156 libras para o evento de cinco rounds e não título.

Veja os resultados oficiais da pesagem do UFC 314 abaixo.

Cartão principal (ESPN+ PPV às 22:00 ET)

Alexander Volkanovski (145) vs. Diego Lopes (145)

Michael Chandler (156) vs. Paddy Pimblett (156)

Yair Rodriguez (146) vs. Patricio Pitbull (145)

Bryce Mitchell (146) vs. Jean Silva (146)

Nikita Krylov (206) vs. Dominick Reyes (206)

Prelims (ESPN/ESPN+/Disney+ às 20:00 ET)

E IGE (146) vs. Sean Woodson (146)

Yan Xiana (116) vs. Gird Virna (116)

Jim Miller (156) vs. Chase Hooper (156)

Darren Elkins (145) vs. Julian Erosa (146)

Prelims iniciais (ESPN+/Disney+ às 18:00 ET)

Sedriques Dumas (185) vs. Michal Oleksiejczuk (186)

Sumudaerji (126) vs. Mitch Raposo (126)

Tresean Gore (186) vs. Marco Tulio (186)

Nora Cornolle (137,5)* vs. Hailey Cowan (136)

*Cornolle perdeu peso. Sua luta com Hailey Cowan prossegue em um peso de captura com Cornolle perdendo 20 % de sua bolsa como penalidade.