Resultados de pesagem do UFC Kansas City: Giga Chikadze erra peso para o principal traseiro

Giga Chikadze entra no UFC Kansas City buscando uma apresentação de salto, mas ele já perdeu a batalha com a escala.

O veterano candidato a penas-em termos de número 14 no ranking global de combate ao MMA-subiu 147 libras nos pesagens oficiais de sexta-feira para o evento de sábado em Kansas City, Missouri, uma libra sobre o limite sem títulos (que inclui uma permissão de um quilo). O oponente David Onama atingiu o alvo com 146 libras.

Ainda não se sabe se a luta de Chikadze-Oma prosseguirá com um peso capturado e, se assim for, quanto da bolsa de Chikadze será perdida como penalidade.

As lutas superiores do cartão viram pouco drama nas escalas, com os headliners do peso médio Ian Machado Garry (171) e Carlos Prates (170), ambos ganhando peso. Garry, nº 6 na divisão de 170 libras, parece se recuperar de sua primeira derrota depois de perder uma decisão competitiva para Shavkat Rakhmonov; Por outro lado, o Prates está subindo uma faixa quente de quatro vitórias seguidas para começar sua carreira no UFC, tudo por nocaute.

No evento co-de-Main, o veterano de 59 lutas Anthony Smith (206) ganhou peso com sucesso para sua caminhada final até a gaiola. Ele assume o llugger dos pesos pesados ​​Zhang Mingyang (206)

Veja os resultados oficiais da pesagem do UFC Kansas City abaixo.

Cartão principal (ESPN2, ESPN+ às 21:00 ET)

Ian Machado Garry (171) vs. Carlos Prates (170)

Anthony Smith (206) vs. Zhang Mingyang (206)

Gia Free (147) * vs. David Viewa (146)

Michel Pereira (186) vs. Abus Magomedov (185,5)

Randy Brown (171) vs. Nicolas Dalby (171)

Ikram Alisters (185.5) vs. Andre Muniz (185,5)

Cartão preliminar (ESPN+ às 18:00 ET)

Matt Schnell (126) vs. Jimmy Flick (126)

Evan Elder (156) vs. Gauge Young (156)

Chris Gutierrez (146) vs. John Castaneda (146)

Da’mon Blackshear (135,5) vs. Alatengheili (136)

Malcolm Wellmaker (135) vs. Cameron Saaiman (135)

Jaqueline Amorim (116) vs. Polyana Viana (115.5)

Timmy Cuamba (146) vs. Roberto Romero (145)

Chelsea Chandler (134) vs. Joselyne Edwards (136)

*peso perdido