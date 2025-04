Resultados de pesagem do UFC Vegas 105: Daniel Santos não aparece, outro lutador perde muito o peso

Antes do UFC Vegas 105, 25 dos 26 concorrentes pisaram na escala antes do cartão noturno de luta e, embora a maioria tenha sucesso, nem todos os lutadores ganhavam peso – ou até pisaram na escala.

Daniel Santos não pesava para sua partida programada com Davey Grant durante as pesagens de sexta-feira. O locutor do UFC Play-By-Play, Brendan Fitzgerald, anunciou que Santos sofreu uma “questão médica” e a luta foi cancelada. Grant ganhou peso a 135,5 libras.

O UFC Vegas 105 acontece no sábado no APEX do UFC.

Os headliners Josh Emmett e Lerone Murphy fizeram peso sem problemas para o seu confronto de penas. Emmett foi o primeiro lutador na balança, pesando 146 anos. Murphy ganhou peso para seu segundo evento principal do UFC, pouco depois de 145,5 libras.

Além disso, Cortavious Romious perdeu peso em mais de três libras enquanto procura sua primeira vitória no UFC.

O vencedor do contrato da série de 2024 concorrentes pisou na escala a menos de 10 minutos do UFC Vegas 105 pesar na sexta-feira e pesava 139,5 libras-3,5 libras sobre o limite de peso-galo-antes de sua luta contra Chang Ho Lee. O Lee, de 30 anos, ganhou peso com 136 libras para o segundo ano do UFC. A luta continuará como agendada com um romântico perdendo 20 % de sua bolsa.

Confira os resultados completos do UFC Vegas 105 de pesagem abaixo.

Cartão principal (ESPN e ESPN+ às 21:00 ET)

Josh Emmett (146) vs. Lerone Murphy (145,5)

Pabanini (145,5) vs. Joanderson Brito (146)

Cortavious Romious (139,5)* vs. Chang Ho Lee (136)

Brad Tavares (185.5) vs. Gerald Meerschaert (185)

Ode Osbourne (125,5) vs. Luis Gurule (125)

Torrez Finney (186) vs. Robert Valentin (185,5)

Cartão preliminar (ESPN e ESPN+ às 18:00 ET)

Diana Belbita (125,5) vs. Dione Barbosa (126)

Rhys McKee (171) vs. Daniel Funza (170,5)

Loma Lookboonmee (115) vs. Istela Nunes (115)

Victor Henry (135,5) vs. Pedro Falcao (136)

Martin Buday (266) vs. Urano Satybaldiev (222,5)

Vanessa Demopoulos (116) vs. Talita Alencar (115)

*Romioso peso perdido em 3,5 libras. Sua luta com Chang Ho Lee prossegue com a romiosa perdendo 20 % de sua bolsa.

** Daniel Santos não pesa, a luta cancelada com Davey Grant devido a “questões médicas”.