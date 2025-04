Resultados do UFC 314: Volkanovski vs. Lopes

O MMA Fighting possui resultados do UFC 314 para o cartão de luta de Volkanovski vs. Lopes, blogs ao vivo para todas as melhores lutas e mais do Kaseya Center em Miami, na Flórida, na noite de sábado.

No evento principal, o ex -campeão do UFC Alexander Volkanovski tentará recuperar seu título contra o principal candidato Diego Lopes. Volkanovski venceu duas de suas últimas cinco lutas, enquanto Lopes deu cinco vitórias consecutivas.

Michael Chandler tentará entregar Paddy Pimblett sua primeira derrota no UFC em um encontro leve cruel no evento de co-principal.

Confira os resultados do UFC 314 abaixo.

Cartão principal (ESPN+ PPV às 22:00 ET)

Alexander Volkanovski vs. Diego Lopes

Michael Chandler vs. Paddy Pimblett

Yair Rodriguez vs. Patricio Pitbull

Bryce Mitchell vs. Jean Silva

Nikita Krylov vs. Dominick Reyes

Prelims (ESPN/ESPN+/Disney+ às 20:00 ET)

E Ige vs. Sean Woodson

Yan Xiana vs. Virna Jandiroba

Jim Miller vs. Chase Hooper

Darren Elkins vs. Julian Erosa

Prelims iniciais (ESPN+/Disney+ às 18:00 ET)

Sedriques Dumas vs. Michal Oleksiejczuk

Sumudaerji vs. Mitch Raposo

Tresean Gore vs. Marco Tulio

Nora Cornolle vs. Hailey Cowan