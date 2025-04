Resultados do UFC Kansas City: Garry vs. Prates

O MMA Fighting tem resultados do UFC Kansas City para o Garry vs. Prates Fight Card, um blog ao vivo para as duas primeiras lutas e mais do T-Mobile Center em Kansas City, Missouri, na noite de sábado.

No evento principal, Ian Machado Garry e Carlos Prates se encaixam em um importante concurso de peso médio. Garry está saindo de sua primeira derrota na carreira contra Shavkat Rakhmonov no UFC 310 em dezembro passado, enquanto Prates sofreu 11 vitórias consecutivas.

Anthony Smith compete na luta final de sua carreira, quando enfrenta Zhang Mingyang no evento de co-principal.

Confira os resultados do UFC Kansas City abaixo.

Cartão principal (ESPN2, ESPN+ às 21:00 ET)

Ian Machado Garry vs. Carlos Prates

Anthony Smith vs. Zhang Mingyang

Giga Dry vs. David para esperar

Michel Pereira vs. Abus Magomedov

Randy Brown vs. Nicolas Dalby

Ikram Alisters vs. Andre Muniz

Cartão preliminar (ESPN+ às 18:00 ET)

Matt Schnell vs. Jimmy Flick

Evan Elder vs. Gauge Young

Chris Gutierrez vs. John Castaneda

Da’mon Blackshear vs. Alatengheili

Malcolm Wellmaker vs. Cameron Saaiman

Jaqueline Amorim vs. Polyana Viana

Timmy Cuamba vs. Roberto Romero

Chelsea Chandler vs. Joselyne Edwards