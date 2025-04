Rick Ross Car Show para ser frito em cadeira de rodas após o processo

Advogados para Darris Straugter -Um fã de Rick’s-está cambaleando uma vitória no tribunal nesta semana, depois que Ross concordou em fornecer serviço de transporte acessível a cadeira de rodas de ida e volta para o próximo show de carros em Fayettuville, na Geórgia, que deixará os convidados no Spotts Handiap Park do evento do evento.