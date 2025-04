Ricky Buria: ‘Ele pega o que ele precisa’: o novo conselheiro favorito de Hegseth ajudou a configurar o sinal em um dos computadores do secretário no Pentagon

CNN

No mês passado, após surgiram notícias de que o secretário de Defesa Pete Hegseth estava usando o Signal para discutir operações militares sensíveis, violando a política do Pentágono, um de seus assessores militares mais próximos fez uma investigação incomum ao diretor de informações do Departamento de Defesa: eles concederiam uma exceção para que Hegseth continuasse usando o sinal livre?

A pergunta veio do coronel Ricky Buria, ex -assessor do secretário anterior de defesa Lloyd Austin, que rapidamente se estabeleceu como um membro -chave do círculo interno de Hegseth, disse várias pessoas familiarizadas com o assunto à CNN. O inquérito de sinal levantou as sobrancelhas entre outras autoridades do Pentágono, que se perguntaram se o pedido era apropriado – especialmente de um oficial uniformizado, em vez do chefe de gabinete civil de Hegseth.

Semanas antes, antes que o Atlântico revelasse que Hegseth estava usando o aplicativo para discutir planos militares detalhados, Buria havia pressionado a fazer com que a Hegseth um computador de mesa extra em seu escritório em que ele pudesse usar o sinal, ostensivamente para comunicações pessoais para que ele pudesse enviar mais facilmente amigos e familiares do Pentágono, disseram as fontes.

O escritório do secretário é considerado um espaço seguro, onde os telefones celulares não são normalmente permitidos. A agência de segurança cibernética e infraestrutura recomenda que indivíduos altamente direcionados usem sinal, mas a política do Departamento de Defesa diz que o sinal “não está autorizado a acessar, transmitir, processar informações não públicas do Departamento de Defesa”. Ele observa que os pedidos de exceções a essa política podem ser enviados ao Diretor de Informações Chefe.

Não está claro se Hegseth já recebeu uma exceção para usar o sinal livremente, ou se ele continuou a usá -lo para um planejamento militar sensível nas consequências do episódio Signalgate.

Em comunicado à CNN, o porta -voz do Pentágono, Sean Parnell, disse: “O uso e canais de comunicação do Secretário de Defesa é classificado. No entanto, podemos confirmar que o secretário nunca usou e não usa sinal atualmente em seu computador do governo”.

Parnell não comentou por que Hegseth tinha outro computador configurado em seu escritório, esse sinal foi instalado.

A Buria, uma fuzileiro naval de carreira com várias implantações de combate que serviu como Austin e o assistente militar júnior de Hegseth, há meses, há meses, abriga a linha entre assessores militares e consultor civil, disseram as fontes. E na semana passada, ele enviou seus documentos de aposentadoria ao Corpo de Fuzileiros Navais, confirmou um porta -voz da Marinha.

Na manhã de quinta -feira, Boria estava no Pentágono em roupas civis e cumprimentou o Secretário Geral da OTAN antes de acompanhá -lo, Hegseth, presidente do Chefes de Estado -Maior Conjunto e Chefe de Política do Pentágono em uma sala de reuniões.

Buria não respondeu a pedidos repetidos para comentar sobre sua posição cada vez mais influente no círculo interno de Hegseth, incluindo seu papel em ajudar a facilitar o uso de sinal de Hegseth dentro do Pentágono.

O plano de Buria é permanecer no Pentágono, mas como consultor civil sênior de Hegseth, disseram as fontes. Hegseth está até considerando nomear Búrgico como seu novo chefe de gabinete, agora que seu ex -chefe de gabinete Joe Kasper está se mudando para um novo cargo no departamento, acrescentou as fontes.

A transição de Buria do assistente militar para o consultor sênior era extremamente incomum, principalmente porque ele trabalhou tão de perto com Austin, segundo altos funcionários que serviram no governo Biden e Second Trump. E Hegseth mudou -se rapidamente para erradicar outros oficiais militares de “destaque” ao assumir o cargo, incluindo o ex -presidente dos chefes conjuntos CQ Brown; ex -vice -presidente da Força Aérea, general Jim Slife; ex -chefe de operações navais Lisa Franchetti; e Jen Short, um general de três estrelas que foi nomeado assistente militar sênior sob Austin.

Destacando o Trust Hegseth colocado nele, Buria, nem mesmo um oficial geral, preencheu o cargo de assistente militar sênior crucial de uma base de ação, disseram funcionários atuais e ex -ex -funcionários. A SMA, que é uma posição de três estrelas que requer confirmação do Senado, serve como o principal ponto de contato militar do Secretário e como presidente do representante do Secretário de Defesa dos Chefes Conjuntos do Secretaria.

Todas as fontes disseram que a ascensão de Buria parece ser amplamente uma função de quanto Hegseth reduziu seu círculo interno, pois ele se tornou cada vez mais paranóico sobre vazamentos e preocupado em ser prejudicado. Depois de demitir dois de seus consultores mais seniores na semana passada e acusá -los de vazar, Hegseth agora depende principalmente de sua esposa Jennifer, Buria, e de seu advogado para conselhos, disseram as fontes.

Hegseth também gosta de atitude de “sim, senhor” da Buria, disse um funcionário de defesa que observou suas interações.

“Ele gosta que Ricky faz o que ele pede e pega o que ele precisa”, disse o funcionário.

Sob o secretário Austin, a Buria foi “legal, calma, calculada, nunca se agitou e teve uma boa atitude”, disse um ex -funcionário sênior do Pentágono no governo Biden à CNN, acrescentando que ele era “muito bom e capaz”. Mas ele também era essencialmente um “homem do corpo” para Austin – carregando suas malas e aparecendo apenas no fundo das fotos oficiais, se é que existe.

Sob Hegseth, no entanto, Buria em poucos meses se tornou um dos conselheiros e amigos mais confiáveis ​​de Hegseth.

A Buria tem acesso de rotina aos telefones pessoais e governamentais de Hegseth, várias pessoas familiarizadas com o assunto disseram à CNN e é frequentemente visto trabalhando com o secretário de fotos postadas em X. Ele até começou a se sentar na mesa com líderes estrangeiros, mais recentemente durante reuniões oficiais no Panamá e com o ministro da Defesa de El Salvador no Pentágono. Ele também apareceu em uma foto rindo com Elon Musk quando visitou o Pentágono no início deste mês.

Buria nunca fez nada disso enquanto cumpriu o mesmo papel de Austin, disse o ex -alto funcionário do Pentágono.

“Ele nunca se sentaria em bilats ou reuniões ou algo assim, como ele é agora”, disse o ex -funcionário, referindo -se a reuniões bilaterais oficiais entre o secretário e seus colegas.

As autoridades atuais e ex-ex-levantadas também levantaram questões sobre se a Boria é experiente o suficiente para servir como chefe de gabinete de Hegseth-e se a Casa Branca aceitaria isso, dada a história da Buria que trabalha sob o esforço de Austin e Trump para erradicar os “retenção” da era Biden de seu governo.

“É certamente um caminho improvável, passar do assistente militar para um nomeado político”, disse um segundo ex -alto funcionário do DOD. “Não consigo pensar em outro caso.”

Pode ser um ajuste difícil, disse o primeiro ex -funcionário sênior.

“Você precisa de alguém com um histórico político que entenda o contexto político, alguém que pode convocar uma estrela de quatro estrelas e gritar com eles por não estar na mensagem ou não fazer as coisas da maneira certa”, acrescentou essa pessoa. “Eu acho que essa é a maior preocupação … nós realmente pensamos [CENTCOM Commander] Erik Kurilla vai levar Ricky a sério, como um coronel recentemente aposentado? ”

Um terceiro ex -funcionário sênior do Departamento de Defesa que serviu sob Austin concordou, dizendo que o chefe de gabinete deve se sentir confortável em se manter contra os operadores políticos de carreira que estão trabalhando em níveis seniores de outras agências governamentais.

Quanto ao seu trabalho com Austin, o segundo ex-alto funcionário do DOD enfatizou que os serviços militares-no caso da Bordia, o Corpo de Fuzileiros Navais-apresentavam seus oficiais de estrela em ascensão para o cargo de assistente militar júnior.

Os próprios oficiais não deveriam ser considerados políticos, e Buria nunca parecia ser, disse esse ex -funcionário. Embora ele parecesse ambicioso, acrescentou essa pessoa, “não havia indicação de que ele estaria interessado em deixar o serviço militar e se tornar um nomeado político de Trump”.

De fato, várias fontes disseram à CNN que a Buria estava no acelerador de se tornar um oficial geral do Corpo de Fuzileiros Navais, que tomou sua decisão de deixar uniforme ainda mais desconcertante para aqueles que trabalharam ao seu lado.

Quando ele se levantou no círculo interno de Hegseth, Buria ficou mais ousada ao aconselhar Hegseth sobre questões políticas e políticas, disse o atual funcionário da defesa e um ex -funcionário. E às vezes ele abalou penas da maneira como falou com oficiais militares mais seniores, incluindo pelo menos dois comandantes combatentes, acrescentaram as fontes.

“Ele ficou casual demais com eles e se apresenta muito não profissional”, disse o atual funcionário.

Em um sinal de seu papel cada vez mais político, Buria ingressou em X em janeiro e, três dias atrás, começou a repousar regularmente Trump, Hegseth e Vance, bem como postagens da conta de resposta rápida da DOD, criticando a cobertura da mídia de Hegseth – incluindo um chamando NPR de “Machine de propaganda de notícias falsa”.