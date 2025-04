Rob Lowe chama a turnê de ônibus de Hollywood por enevoada por John Stamos

Reproduza o conteúdo do vídeo

Aqui está algo que você nunca Pegue no Tour da TMZ Celebrity Tour … Rob Lowe Sendo confundido com John Stamos Na viagem de ônibus de celebridades de outra empresa – e digamos, ele não deixou deslizar!

Rob deixou cair o momento de Awks é o seu IG nesta semana – passeando até o ônibus de Hollywood Beverly Hills Tours e pedindo aos passageiros uma correção de identidade ao vivo depois do guia ousado no meio -médio dele, o relógio “Full House” Som Rage Rage Bubling sob aquele sorriso perfeito!

Enquanto Rob e John Age Age e compartilham a aura clássica do Hearthrob, os passageiros não perderam uma batida, eles sabiam exatamente QUEM Ele estava deixando o guia turístico de rosto vermelho.

Ainda está em debate se Rob está realmente irritado ou apenas deixando tudo deslizar com bom humor – embora ele def Ashton Kutcher Para pular, perguntando em sua capionista se ele estava punk.

Essa coisa toda é encolhida como diabos … e levanta a questão, se o guia pode confundir Rob com Stamos, quem sabe quem mais ele pode se misturar. Zach Braff dando Dax Shepard Para? Courteney Cox dando Jared Leto Para? Caramba, talvez “Love Is Blind” Star Chelsea dando Megan Fox ?!?

Morrer, algumas dessas celebridades fazer Parece parecido, mas se você estiver liderando essas turnês, realmente deve estar no ponto com suas listadores A, especialmente com esses turistas gastando seu dinheiro suado pela experiência de Hollywood.