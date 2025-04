Rollo de ovo de Páscoa da Casa Branca apresenta grandes logotipos de tecnologia, marca

CNN

Os logotipos de grandes empresas de tecnologia e associações -chave foram destacados na segunda -feira no rolo de ovos de Páscoa da Casa Branca, oferecendo uma cena sem precedentes e o uso dos jardins para promover negócios privados.

As crianças dançaram na grama quando uma banda militar realizou Martha e o “Nowhere to Run, do Vandellas, em nenhum lugar para se esconder”, no topo de um palco estampado com ovos e coelhos que ostentavam o logotipo do YouTube. E dezenas de participantes alinhados para tirar uma foto na tenda de Meta, que apresentava um cenário da Casa Branca e um ícone do localizador no estilo do Instagram.

Todo o dinheiro arrecadado com os patrocínios será destinado à Associação Histórica da Casa Branca sem fins lucrativos. Mas as oportunidades de patrocínio, que foram relatadas pela CNN pela primeira vez em março, levaram a preocupação de especialistas em ética e jurídica, bem como de funcionários da Casa Branca de ambos os lados do corredor, porque as solicitações contrariam a regulamentos estabelecidos há muito tempo que proíbem o uso de cargos públicos para ganho privado.

Essas oportunidades incluíram “direitos de nomeação para áreas ou elementos -chave” e “logotipos de patrocinadores apresentados na sinalização do evento”, de acordo com um documento de uma empresa de produção externa chamada Harbinger, obtida pela CNN.

Os patrocínios destacam os comprimentos aos quais as empresas procuraram cultivar relacionamentos com o governo Trump – mesmo em meio à incerteza e revolta das políticas tarifárias do presidente Donald Trump. Isso foi particularmente comovente como voluntário em um avental branco facilitou uma oportunidade fotográfica, enquanto uma criança e seus pais tocaram um sino simulado patrocinado pela Bolsa de Nova York, quando o Dow caiu mais de 1.000 pontos.

Também na segunda -feira, as famílias andavam sob um arco feito de centenas de cenouras frescas com a marca “International Fresh Produce Association”. Um voluntário distribuiu brinquedos furtivos em um espaço de “jardim de brincadeiras” fornecido pela Associação de Toys.

Uma barraca de “Reading Nook” foi montada com um sofá e uma sinalização da Amazon.

No entanto, quando chegou a hora da primeira -dama Melania Trump para ler “Bunny With A Big Heart”, ela estava longe da marca e dos logotipos, em um recanto de leitura diferente no Jacqueline Kennedy Garden, decorado com flores e um sinal de rolo de ovo de Páscoa de Páscoa da Casa Branca.

As contribuições privadas abordaram cabines de atividades, artistas, música, vendedores, estadiamento, equipamentos e decoração, disseram que uma fonte familiarizada com o planejamento que recebeu o anonimato para detalhar os detalhes dos mecanismos de financiamento.

Qualquer financiamento excedente levantado, disse essa fonte, irá para eventos semelhantes da Casa Branca, como festividades de Halloween e o quarto de julho.