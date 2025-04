Roman Dolidze bate Robert Whittaker por comentários ‘infantis’: ‘acalme -se, garoto’

Roman Dolidze fez um par de chamadas calculadas quando pediu para combater Robert Whittaker ou Israel Adesanya em seguida, após sua vitória por decisão unânime sobre Marvin Vettori, que marcou sua terceira vitória consecutiva em geral.

Ele segmentou especificamente Whittaker e Adesanya, porque, apesar de serem ex -campeões, ambos estão sofrendo perdas e procurando voltar aos trilhos da divisão. Embora ele ainda não tenha ouvido muito de Adesanya, Dolidze ainda não se divertiu com a maneira como Whittaker descartou uma luta em potencial contra ele ao reagir à destaque.

“Estou tentando lutar contra um cara dos cinco primeiros, cara, me juntar à fila”, disse Whittaker sobre Dolidze em seu podcast. “Eu assisti [a round and a half] E era como, ‘Cara, não tenho nada a ganhar com isso’ e voltei a interpretar Monster Hunter Wilds. ”

Whittaker também criticou a revanche entre Dolidze e Vettori, chamando de “exatamente o mesmo que sua primeira luta”, enquanto claramente não expressava interesse em enfrentar o peso médio da Geórgia.

“É engraçado. É muito infantil”, disse Dolidze ao MMA lutando ao reagir à resposta de Whittaker. “Como alguém que perdeu [to Khamzat Chimaev]que bateu tão fácil e não mostrou o coração de um lutador pode falar coisas como ele disse depois de perder assim. Não faz sentido. Você precisa ser diferente para falar assim. Não posso levar suas palavras a sério. É muito infantil para mim.

“Se ele não quer lutar, diga que não quer lutar, mas encontrar tantas desculpas por que ele não quer lutar comigo, apenas se acalme, garoto e faça o que você quiser. Se ele não quiser, não há problema.”

Enquanto Whittaker definitivamente ainda carrega muito peso na divisão, ele passou por 3 a 3 em suas últimas seis lutas e é improvável em qualquer lugar perto de outro título depois de ter terminado o atual campeão Dricus du Plessis, bem como sua perda de submissão para Chimaev.

É por isso que Dolidze não entende por que Whittaker está tentando ser tão exigente com seus oponentes, especialmente com a chance de enfrentar um lutador em uma sólida série de vitórias agora.

“Além disso, esses dois caras, eu não negligenciei suas realizações no MMA e o que eles fizeram antes, mas agora são a queda”, disse Dolidze. “O mesmo acontece com Adesanya, ele é um cara muito bom. Ele era um campeão dominante. Não tenho nada contra ele como lutador, como pessoa, mas eu só quero lutar com os melhores caras. Se eu os estou chamando, é porque acho que eles são um dos melhores, nada mais.

“Eu chamei esses caras porque faz sentido. Ambos estão no topo da divisão por muito tempo. Ambos estão saindo de perdas.”

Dolidze não sabe se Adesanya vê sua chamada exatamente da mesma maneira que Whittaker, mas ele admite que é um pouco frustrante com a divisão de peso médio em uma parada e duas das maiores estrelas atualmente sentadas à margem.

Ele reconhece que Chimaev é quase certamente o próximo para Du Plessis, enquanto Nassourdine Imavov – um lutador que ele lutou em uma decisão mais próxima – definitivamente merece sua própria oportunidade de lutar pelo Gold do UFC. Mas todos os outros que ocupam pontos perto do topo do ranking devem começar a procurar novos desafios e Dolidze acredita que ele merece esse tipo de oportunidade.

“Acho que a luta de Adesanya também faz sentido porque ele também está quieto”, disse Dolidze. “Quem sabe, talvez ele esteja pensando nisso e talvez o UFC tenha lhe oferecido algo. Mas estou pronto para quem eles oferecem, porque que eu queria lutar, eu já disse. É claro que quero lutar contra alguém mais alto que eu. Como mencionei a você, eu não concordava em lutar.

“Eu sempre quis lutar contra Khamzat [Chimev]mas Khamzat merece lutar pelo título. Ele está lutando pelo título. [Nassourdine] Imavov merece lutar pelo título. Por que liguei para esses dois caras, Whittaker e Adesanya, a divisão está presa. Há uma linha para o título. Eles merecem lutar pelo título. É por isso que ninguém quer esperar, mas Immovov provavelmente esperará. Mas há Caio [Borralho]Assim, [Sean] Strickland, Whittaker e Adesanya. Todos esses caras precisam lutar. Se eles querem sentar e esperar por alguma mágica, podem esperar, mas estou aqui para lutar e estou pronto para fazê -lo. ”

Dolidze também zomba da idéia de que ele não é digno da atenção de Whittaker e o mesmo vale para Adesanya, porque, finalmente, eles ainda estão sendo pagos o mesmo dinheiro para lutar com ele que qualquer outra pessoa na divisão.

“Estamos fazendo tudo isso, é o nosso trabalho. Não seja mentiroso”, disse Dolidze. “Tantas pessoas quando dizem que não estamos fazendo isso por dinheiro, olho para os olhos deles e digo que vocês são mentirosos. Ok, lute comigo por um dólar. Ele vai lutar comigo nunca. Ele lutará exatamente o que está por seu contrato. Estou fazendo isso por dinheiro. Quero ganhar mais dinheiro. Se eles não vão lutar, eles ficarão em casa e não ganharão dinheiro.

“É por isso que tudo isso não faz sentido. Eu preciso lutar. Eles precisam lutar. Vamos lá. Se eles acham que uma briga comigo é tão fácil, então lute comigo e ganhe seu dinheiro.”

Em uma situação ideal, Dolidze realmente faria com alguém como Whittaker ou Adesanya como seu próximo oponente e essas duas são brigas que vale a pena esperar.

Dito isto, o veterano de 36 anos não está tentando esperar para sempre e, por mais que ele queira um oponente mais bem classificado ou um ex-campeão como seu próximo oponente, Dolidze não recusará uma oportunidade se o UFC vier ligar.

“New Roman, ele provavelmente esperará se houver algo interessante”, disse Dolidze. “Claro, sou o cara que adora lutar. Tenho tantas brigas de notícias curtas. Provavelmente tenho três lutas curtas, como curto e curto-como uma semana, aviso de 10 dias-como quando eu estava lutando [Jack] Hermansson, em 10 dias cortei 14 quilos (aproximadamente 30 libras) – não foi fácil. Esse foi provavelmente o meu pior corte de peso, porque tive alguns problemas de visão e algumas coisas acontecendo. Coisas assim não podem me impedir.

“Mas se fizer sentido lutar e eles me oferecerão alguma luta que é melhor para minha carreira, melhor para o meu futuro, talvez eu espere. Mas todos esses caras que eu mencionei, eles não lutaram [a long time]. Eles também precisam lutar. Vamos ver o que vai acontecer. Eu quero lutar. ”