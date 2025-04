Ronaldo Rodriguez documenta o corte de peso ‘complicações’ à frente, perda no UFC México

O passeio do UFC México de Ronaldo Rodriguez não poderia ter piorado.

Não apenas o “garoto preguiçoso” perdeu uma decisão unânime desigual de oprimido Kevin Borjas, mas também perdeu peso por um quilo no dia anterior à noite de luta e aparentemente exigiu hospitalização após o concurso.

Rodriguez compartilhou fotos e vídeos de sua luta de saúde em um post no Instagram.

Acompanhado por sua esposa Nina, Rodriguez parece estar de bom humor após sua primeira perda no UFC. O jogador de 25 anos, que tem mais de dois milhões de seguidores no Instagram, previamente derrotou Ode Osbourne e Denys Bondar dentro do octógono, mas viu uma série de sete lutas com sua derrota para Borjas.

Rodriguez também foi multado em 20 % de sua bolsa por chegar a 127 libras na sexta-feira, uma libra sobre o limite de peso mosca para uma luta sem título.

Em um post anterior, Rodriguez deixou claro que não está dando desculpas pela perda.