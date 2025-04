Roseanne Barr reage ao final da série ‘The Conners’, não o que você esperaria

Roseanne Barr Está quebrando seu silêncio é “The Conners” no final da série de TV, que agitou a panela com um aceno de seu antigo personagem em uma visita ao cemitério – e, curiosamente, cria como ela ela tentando encontrar o revestimento de prata.

“The Conners” foi lançado em 2018 com o elenco de Roseanne “Roseanne” depois que o show original foi cancelado abruptamente – depois que Roseanne disparou um tweet racista racista amplamente persistente sobre ex – Obama cerca Valerie Jarrett Para.

A comédia renomeada começou matando Roseanne Conner com um overdos de opióides, limpando o caminho para mudar o foco para o resto do clã Conner Clan sem ela.

A série chegou ao círculo completo na quarta -feira, com Dan – também conhecido John Goodman – Processando a empresa farmacêutica por trás do overdos de Roseanne. Quando ele descobre que eles estão cortando um cheque para ele, ele decide marcar o momento com a família no túmulo de Roseanne.