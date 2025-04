Rudiger e Mbappé, Fine e uma festa de sanção se eles retornarem

As decisões respondem à UEFA Open Research após a segunda rodada da Liga dos 16 campeões da final

O Comitê de Disciplina da UEFA impôs uma multa de 40.000 euros (cerca de 44.000 dólares) ao jogador do Real Madrid, Antonio Rüdiger e 30.000 (cerca de 33.000) para Kylian Mbappé por violar as regras básicas de conduta contra Atlético de Madridalém de um partido de sanção para ambos que só cumprirão em caso de reincidência.

Antonio Rüdiger celebra o Real Madrid contra o Atlético de Madrid EPA/Juanjo Martin

Vinicius sem punição

Uefa também sancionou economicamente Dani Ceballos Com 20.000 euros pelo mesmo motivo e não adotou uma medida disciplinar contra o brasileiro Vinicius Júniorque também foi investigado.

As decisões respondem à investigação aberta pela UEFA após a segunda rodada da rodada de 16 Liga dos Campeõesem 12 de março, no qual o clube branco foi classificado por penalidades por 2 a 4, depois de terminar o tempo de regulamentação com 1-0 para o Atlético e combinar o empate (2-2).

Rüdiger y mbappé O Partido da Sanção terá condicionado por uma prova de um ano, a partir da data desta sexta -feira e o cumprirá apenas no caso de comportamento repetido, de acordo com a resolução do Comitê de Controle, Ética e Disciplina da UEFA.

O comitê concordou com as sanções aos três jogadores de Madrid na aplicação do artigo 11.2 (b) dos regulamentos disciplinares da UEFA, depois de abrir uma investigação em 27 de março por possível violação do mesmo por Rüdiger, Mbappé, Ceballos e Vinicius.

A agência designou um inspetor de ética e disciplina “para investigar acusações de comportamento indecente” pelos quatro no estádio Metropolitan no final da rodada da rodada de 16 anos.

Os fatos analisados ​​pelo inspetor da UEFA ocorreram após o pênalti, quando Rudigerque materializou a última penalidade que deu a classificação a Real Madride seus companheiros (incluindo alguns que não foram convocados, como Ceballos) foram ao Fundo Metropolitano do Norte, para comemorar o passe com seus fãs deslocados para o Coliseu do Rojiblanco.

Em plena celebração e enquanto os jogadores sortearam os objetos divulgados pelos seguidores de Rojiblancos, a UEFA apreciava gestos contrários à boa ordem esportiva de alguns jogadores do Real Madrid.

Dada esta decisão, o treinador italiano Carlo Ancelotti Você pode contar com Rudiger, Mbappé, Vinicius e Ceballos Se este último se recuperar da lesão que está se arrastando por várias semanas para a primeira etapa das quartas de final contra o Arsenal no Emirates Stadium, no qual os franceses não poderão tocar Aurelien Tchouameni para acumulação de cartões.