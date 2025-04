Russell Brand acusado de estupro, agressão sexual em quatro supostos incidentes

Russell Brand Agora está enfrentando acusações de estupro e agressão sexual por 4 supostos incidentes separados, datando de 1999.

O comediante foi acusado pelo Serviço Metropolitano de Polícia de Londres com uma acusação de estupro, uma acusação de agressão indecente, uma acusação de estupro oral e 2 cursos de agressão sexual … de acordo com as autoridades britânicas.

Os detetives começaram a investigar o comediante depois que uma série de alegações foram feitas contra ele em 2023 … e agora alegam que Brand cometeu uma série de ataques entre 1999 e 2005.

Conversamos com a aplicação da lei … e a marca Tell US não está sob custódia policial no momento, mas espera -se que esteja no tribunal em 2 de maio para enfrentar as acusações.

Marca com veemência Negou as reivindicações de estupro Contra ele em 2023, pouco antes dos despachos do Channel 4 e o Sunday Times lança um relatório conjunto de várias mulheres que reivindicam a marca abusam de 2006 e 2013.

Alguns meses após o lançamento do relatório, a marca foi processado por uma mulher CLAMING, ele a agrediu sexualmente no conjunto de filmes de “Arthur” … outra alegação que ele negou.



Reproduza o conteúdo do vídeo





Abril de 2024

Brand admitiu que o abuso de drogas e álcool em seu passado … embora ele tenha documentado sua vida mudanças nos anos mais recentes, incluindo Seu batismo Em abril de 2024.