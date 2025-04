Russell Brand ‘Arthur’ Outtakes supostamente proferidos em caso de agressão sexual em NY

Russell Brand Está sendo processado por agressão sexual por um suposto incidente no conjunto de filmes “Arthur”, e o estúdio por trás do filme está oferecendo imagens invisíveis de Fogo da produção.

A Warner Bros. Discovery disse a um tribunal que a empresa está pronta para entregar outtakes de “Arthur” como parte de um caso de agressão sexual civil contra Russell Russell em Nova York … de acordo com um novo relatório em The Times of LondonPara.