Russell Brand atinge a praia para relaxar o dia da família depois de ser acusado de estupro

Russell Brand Não deixa que seus problemas legais descarrilem suas férias em família pré-planejadas … atingindo a praia com sua esposa e dois filhos apenas um dia depois que ele foi acusado de estupro e agressão sexual no Reino Unido.

O ator acertou uma praia em Miami com a sua família no sábado … mergulhando nas ondas enquanto sua esposa Laura Segurou o filho que nasceu em 2023.

As marcas parecem qualquer família de feliz e feliz por Vacay … mas, elas estão lidando com muito drama.

Como você sabe … a marca era carregado Com uma contagem de estupro, um condado de agressão indecente, uma acusação de estupro oral e 2 sadios de agressão sexual na sexta -feira por uma série de supostos incidentes que as artes saitas ocorreram entre 1999 e 2005.

Reproduza o conteúdo do vídeo

Brand negou veementemente as allegações contra ele … admitindo o vício em drogas e sexos, mas insistindo que ele nunca se envolveu em atividade sexual não consensual com ninguém.

Nós Fotos obtidas De Brand fora do Gasparilla Inn da Flórida, sexta -feira, logo após o anúncio da acusação … passeando com sua família. Uma testemunha ocular nos disse que aluga uma vila à beira-mar do resort de ponta em Boca Grande.