Ryan Good, de Drew House

Eu não gosto do seu pastor !!!

Drew Ryan, de Drew House, as boas costas …

Um dos Justin BieberClost Associates está dando um tempo no cantor … e é por causa do pastor de Justin Judah SmithPara.

Fontes com conhecimento direto dizem ao TMZ … Ryan bomO ex -gerente de estrada de Justin e diretor de criação da marca de moda JB, Drew House, não conversou com Justin há mais de um ano.

Disseram -nos que Ryan e Justin Haven falaram Sister Ryan deixou Churchome em Beverly Hills … É a Igreja a que Bieber ainda pertence e onde Judá está no limite do AS Pastor.

Nossas fontes dizem que Ryan sentiu que Churchome era um culto e ele queria sair … Si ele deixou a igreja … e Justin se aproximar de Judá foi um grande fator em sua separação.

Nos disseram que Justin acrescentou Judah ao Drew House Board há alguns anos, apesar do fato de Judah e Ryan, diretor de criação da marca, Don’s Going bem.



Nossas fontes descreveram Justin trazendo Judá para o conselho de sua linha de roupas como “estranho” … basicamente porque Judah Judá é mais pastor do que empresário.

Justin e Judá tocaram um pouco ao longo dos anos … com Bieber até trazendo Judá com o Las Vegas no ano passado para o Super Bowl LVIIIPara.



Ryan e Justin Arena conversando, mas vamos para Ryan ser usado é Justin … em Leaest, do que ele é cogumelo na mídia.

Como já dissemos … Os fãs estão preocupados com JB Devido a algum vídeo dele festejando em Coachella, e havia o Explosão com os paparazzi Fora de um café perto do recinto do festival.



Enquanto isso, fontes próximas a Judá dizem à TMZ … não tem problema com Ryan e deseja a ele o melhor. Disseram -nos a Toy para não falar há cerca de um ano e Ryan foi quem se destaca.