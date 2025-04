Sami Sheen asses o pai Charlie com Soundbite de ’20/20 ‘entrevista

Sami Sheen Está lembrando todos os seus odiadores on -line quem é seu pai e por que não tem pressa para ele … usando uma mordida de som icônica de seu passado para fazê -lo.

A filha de Charlie Sheen Compartilhou um clipe com Tiktok, escrevendo sobre isso que as pessoas se perguntam por que Shi não falou com o pai dela há um ano … mas, elas esquecem que a seguinte mordida de som é seu pai.