Sami Sheen não falou com o papai Charlie há meses, não quer nada com ele

Charlie SheenA filha diz que ela e o pai não estão falando – admitindo que não quer nada com o cara … e ela diz que é o castelo dele.

Sami Sheen -Filha de Charlie com sua ex-esposa Denise Richards – Apareceu no novo reality show de Herom “Denise Richards e suas coisas selvagens” … e, depois de decidir ir almoçar com seus pais e irmã, Sami explicou que não tem interesse em sair com o pai.

Sami diz que “prefere fazer literalmente qualquer outra coisa do que ir almoçar com meu pai” … então, não espere uma reunião chorosa entre filha e pai tão cedo. Sami acrescenta que ela teve pouco contato com a estrela de cinema nos últimos cinco meses.

Charlie está perdendo muita vida em Sami, ela diz … e sua mãe Denise acrescenta que espera que Charlie possa construir um relacionamento melhor com Sam.

Enquanto sami Não fui jantar Com ela seus pais, a irmã dela LOLA Fiz … que também derramou um pouco em seu relacionamento com Charlie – revelando que os 2 têm uma consulta permanente para obter pedicures todas as duas semanas.



Charlie e Sami Haven, Fungi Eye to Olhe nos últimos anos … Lembre -se, Charlie não apoiou quando Sami Sami anunciou pela primeira vez que estava Juntando -se apenas aFans – Embora Denise tenha recebido mais tarde Ele apareceu Quando ele coração coração, quanto dinheiro ela estava saindo do empreendimento.

Sami e Lola são dois dos cinco filhos de Charlie … ele também tem Cassandra – sua filha com sua namorada do ensino médio Lucro PaulaQue nasceu quando tinha apenas 19 – e seus filhos gêmeos Prumo dando MáxPendência, Com quem ele compartilha Brooke MuellerSua esposa depois de Denise.