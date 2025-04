Santi Gimenez confia em seu treinador, apesar de sua crise

O Strata Sergio concecia saiu em defesa do jogador de futebol mexicano, que falhou em uma penalidade na partida contra o Napoli.

O mexicano Santiago Gimenezatacante de Milão Que ele não tem marcado desde 18 de fevereiro passado, mais de um mês atrás, ele mantém a confiança de seu treinador, o português Sérgio Conceiçãoque o defendeu na terça -feira, pouco antes do derby da Copa Italiana contra a Inter de Milão, na qual ele pretende estar.

“É difícil chegar à Itália e começar bem imediatamente, você tem que se adaptar. Ele teve uma crise, mas acontece com todos”, disse ele Conceicao em uma entrevista coletiva antes do duelo contra a Inter, defendendo Gimenez Depois de falhar em uma penalidade antes do Napoli No último dia de Série A.

“Um período de adaptação é absolutamente normal. Gimenez Ele chegou, marcou alguns gols e depois teve uma crise. Mas isso acontece com todos os jogadores, porque a liga italiana é uma das melhores do mundo. A maior ajuda que posso dar é que, quando cheguei à Itália, a mesma coisa aconteceu comigo. Deixo seu espaço e mantenho confiança nele “, acrescentou.

Santi Gimenez falhou em uma penalidade contra Napoli na derrota de sua equipe no dia 30 da série A. Getty Images

Gimenez Ele chegou Milão No último mercado de inverno e levou apenas 11 minutos para prestar assistência. Em seu segundo jogo, o primeiro como manchete, marcou seu primeiro gol. E então marcou outros dois em um começo muito bom.

No entanto, desde 18 de abril, o atacante mexicano não marca e seu desempenho estagnou. Antes de Napoli, uma penalidade falhou que o jogo poderia ter mudadoque terminou com a derrota de Milanista.

Enquanto isso, Milan é o nono na série A, 5 pontos das posições européias na ausência de 8 dias. O Copa da Itáliaem que na quarta -feira ele joga a primeira etapa das semifinais contra a Inter, garante o vencedor do torneio uma posição na Liga Europeia.

É a opção mais provável para o clube jogar na Europa na próxima temporada, embora vencer não mudasse que a campanha tenha sido ruim: “Eu ficaria satisfeito porque ganharia outro troféu (ganhou a Super Cup). Mas primeiro você precisa vencer as semifinais, depois a final”.

“No momento, não sou a pessoa mais feliz do mundo pelo que vivi nesses três meses. Mas o relacionamento da equipe é muito bom. Temos que melhorar algumas coisas, mas não é fácil para ninguém”, disse ele.