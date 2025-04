Savannah Chrisley e Robert Shiver Split

A estrela do reality show e o ex -jogador de futebol da faculdade desistiram após quase 2 anos de namoro … o TMZ confirmou.

Savannah e Robert começaram a se ver em 2023 … e no início de seu relacionamento nós os vimos Embalando no PDA no rodeio do Alabama Beijar e abraçar na seção VIP enquanto Zach Bryan Realizado.

Savannah abordará a divisão no episódio de terça -feira de seu podcast “desbloqueado” … as pessoas foram as primeiras a relatar o rompimento e a saída tem uma prévia do episódio em que o episódio em que a cita dizendo que as coisas terminaram com Robert é 6 de março.