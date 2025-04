Sean Brady declara ‘eu sou o candidato número 1,’ disposto a lutar

Sean Brady fez um argumento convincente de que ele deveria receber o próximo título de Welterweight depois que dominou e depois enviou o ex -campeão Leon Edwards na UFC London.

Ele não apenas venceu de maneira definitiva, mas também se tornou a primeira pessoa a terminar Edwards durante sua carreira, que foi o ponto de exclamação perfeito em uma performance desigual. Depois, Brady saltou para o primeiro lugar no ranking do UFC, com apenas o campeão Belal Muhammad à sua frente, enquanto o invicto Shavkat Rakhmonov caiu um ponto atrás dele, apesar de ter sido declarado anteriormente como o candidato número 1 após uma vitória sobre Ian Machado Garry.

Infelizmente para Rakhmonov, ele sofreu uma lesão que o impediu de competir no UFC 315 com Jack Della Maddalena recebendo o tiro. Brady acredita que é ele quem realmente deveria ser o próximo na fila, não importa o que foi prometido no passado.

“Eu sou o candidato número 1”, disse Brady ao MMA Fighting. “Há 1 ao lado do meu nome, então eu sou o candidato número 1. O número 2 de Shavkat, mesmo que eles tenham dito que ele está recebendo o título em seguida, mas se você olhar para quem ele está derrotado ultimamente e quem eu venceu, deve ser eu.”

Durante sua série de vitórias em três lutas, Brady não apenas eliminou Edwards, mas também conquistou vitórias sobre o título Gilbert Burns e Kelvin Gastelum, enquanto o recente trio de vitórias de Rakhmonov veio contra Garry, Stephen “Wonderboy” Thompson e Geoff Neal.

No papel, Brady acredita que seu currículo é mais impressionante, mas se o UFC decidir que ele deve lutar contra Rakhmonov para limpar o ar e determinar um verdadeiro candidato número 1 no peso médio, ele também está aberto a essa idéia.

“Não vou esperar por algo que não é garantido”, disse Brady. “Então, se o UFC quer me fazer e shavkat, estou bem com isso. Eu sei que sou o melhor lutador do mundo, neste planeta, então se eu tiver que ir vencer Shavkat e depois lutar pelo cinto, eu sou legal com isso.

“Mas vou para a luta em 10 de maio. Se o UFC me disser, ei, você é o próximo, então é isso que a seguir, mas se eles tiverem planos diferentes, vamos descobrir isso.”

Em 10 de maio no UFC 315, Muhammad coloca seu título de peso médio na fila contra Della Maddalena e Brady já recebeu um convite para assistir à luta. Idealmente, Brady conseguiria o vencedor para que ele pudesse mudar de marcha para uma luta pelo título do UFC, mas ele não tem medo do desafio de Rakhmonov representar se é isso que vem a seguir.

Por mais que Rakhmonov parecia o lutador mais assustador de toda a lista do UFC durante sua invalida, Brady sempre reconheceu falhas que poderia expor e assistir Rakhmonov lutar para superar Garry em dezembro passado provou isso muito mais.

“Ouça, a mesma coisa com Khamzat [Chimaev]a mesma coisa com Jack della [Maddalena] Antes que ele tenha uma luta difícil “, disse Brady. Todo mundo tem buracos. Todo mundo é humano. Então, eventualmente, você se exposto como Khamzat fez com Gilbert [Burns]como Shavkat fez com Ian. Você volta o suficiente, pode encontrar coisas … [Shavkat beat] Wonderboy – Amazing lutador, mas ele não é o Wonderboy que estava enchendo todas as quedas de Tyron Woodley naquela época.

“Eu conheço esses caras na academia. Todo mundo é humano. Fiquei muito impressionado com Shavkat até aquele momento, mas ainda é um cara que eu acho que sou muito favorável a lutar.”

Mais do que tudo, Brady não quer estagnar esperando que algo aconteça, então ele planeja permanecer ativo. Se ficar claro que uma foto do título não acontecerá, ele enfrentará o próximo melhor desafio.

Mas Brady não tomará decisões até que o UFC 315 termine e ele sabe se é Muhammad ou Della Maddalena sair de pé como campeão.

“Essa luta vai acontecer, eu vou estar lá”, disse Brady. “Vamos ver como isso acontece. Estou assistindo essa luta e então estamos tomando uma decisão depois disso. Nada está sendo feito antes disso.

“Seria burro de mim e tenho certeza que o UFC está pensando a mesma coisa. Eles me querem lá. Eles querem me assistir a luta e veremos como as coisas acontecem e tenho certeza de que descobriremos depois disso.”