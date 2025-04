Sean Kingston publica títulos de US $ 100 mil, lançados após breve tempo sob custódia de Miami

Publica US $ 100 mil, lançamentos …

8:23 AM PT — Sean KingstonAdvogado Zeljka Bozanic Diz a TMZ … “O vínculo do Sr. Kingston foi publicado e ele está no processo de ser lançamentos”.

Sean Kingston estava no bloqueio na terça -feira, porque ele não conseguia tossir o título em dinheiro de US $ 100 mil ligado ao seu caso federal de fraude eletrônica.

Kingston, que foi atingido por um veredicto de culpa no mês passado ao lado de sua mãe, Janice Turneré todas as cinco acusações, agora está no Federal Detenção Center em Miami, a TMZ aprendeu.



Seguindo o dele Condenação no mês passadoEle estava confinado à detenção doméstica, aguardando a sentença com a condição de que ele pudesse publicar um título em dinheiro de US $ 100 mil. Mas agora que o cantor e o rapper não conseguem criar o dinheiro, ele será levado sob custódia.

Como relatamos, Sean e sua mãe foram acusados ​​de enganar empresas de mais de US $ 1 milhão em um esquema de fraude com jóias, carros de luxo e outros produtos sofisticados.

Os promotores dizem que Sean e Janice obtiveram mais de US $ 1 em propriedades através de seu esquema – arrancando um revendedor de carros por uma escalada de US $ 160 mil em Cadillac e joalheiros por US $ 480 mil em bling … tudo sem tossir um centavo.

A mansão da Florida, em maio de 2024, e não demorou muito para que o brinquedo fosse preso.

Cada um deles está olhando 20 anos de prisão para cada contagem em que foram condenados.



Advogado de Kingston Robert Rosenblatt Diz TMZ … Sean não consegue subir o título Cash Bons por enquanto, mas eles trabalhando nisso. Rosenblatt diz que os amigos de celebridades estão tentando ajudar Sean.