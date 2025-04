Sean O’Malley promete melhor desempenho na revanche Merab Dvalishvili no UFC 316: ‘Vou lutar no meu pleno potencial’

Sean O’Malley promete um melhor desempenho desta vez contra Merab Dvalishvili.

Na terça -feira, o CEO da UFC, Dana White, revelou que O’Malley desafiará Dvalishvili pelo título de peso galo no evento principal do UFC 316 em junho, uma revanche de sua luta pelo título do UFC 306 que viu o Dvalishvili vencer por decisão dominante. Mas O’Malley insiste que as coisas serão diferentes desta vez.

“A revanche é oficial”, disse O’Malley em seu canal no YouTube. “’Suga’ Sean vs. Merab 2 está acontecendo, e eu não acho que as pessoas fiquem muito felizes com isso. …

“A última vez que lutei com o melhor peso de gabarito do mundo – o melhor peso de bantam [Aljamain Sterling at UFC 292]—Eu fiz o trabalho. Estou muito confiante em minhas habilidades. No último acampamento, tivemos alguma merda acontecendo. Não quero sentar aqui e dar desculpas. Tivemos um ótimo acampamento, eu apareci, estava em forma, fizemos o que podíamos com o que pudemos fazer. Este acampamento já foi muito diferente e estou me sentindo bem. Estou animado para ir lá e cuidar dos negócios. ”

O’Malley recebendo outra rachadura em Dvalishvili foi recebido com reação da comunidade de MMA. A primeira luta deles foi uma vitória clara de “The Machine”, que desde então defendeu seu título contra Umar Nurmagomedov. O’Malley, enquanto isso, não lutou desde que perdeu para Dvalishvili. Em vez disso, “Suga” foi submetido a uma cirurgia para corrigir uma questão do quadril e está se recuperando. No entanto, O’Malley diz que já está em campo de treinamento para esta revanche e pretende provar que Dvalishvili só venceu a primeira luta porque ele não estava no seu melhor.

“Last Fight Camp, toda entrada de diário era como ‘Minha virilha me manteve acordada à noite’ porque eu rasguei meu labrum 10 semanas antes da luta”, disse O’Malley. “Eu rasguei minha virilha labrum e estava com uma dor séria da virilha. Era super – não era o ideal. Consegui treinar, fui capaz de resistir a ela, mas obviamente não é ideal entrar em uma luta, especialmente contra o assassino – bem, não um assassino, mas um garanhão, uma máquina absoluta [like Merab]. …

“Se eu posso apenas acompanhar esse ritmo, como conseguimos treinar as últimas semanas, até a luta, eu ficarei 70 % melhor do que naquela primeira luta. Eu não vou ser significativamente mais móvel, ágil, melhor, não me deparei com o meu pleno potencial. Em pleno potencial. Não que não me tornei. A revanche deveria acontecer.

O UFC 316 cai no 7 de junho no Prudential Center em Newark, NJ