Secretaria da Mulher abre inscrição para aulas gratuitas de handebol e futsal

O sedentarismo colabora para o surgimento ou agravamento de problemas de saúde. Além disso, praticar exercícios possibilita novos círculos de amizade, mais um benefício que fundamenta o incentivo de atividades físicas pela Secretaria Municipal de Mulher (SEMU) da Prefeitura de Penedo.

A pasta criada durante o primeiro mandato do prefeito Ronaldo Lopes está com inscrições abertas para aulas de futsal e handebol. Sem custo para as participantes e exclusivas para mulheres, as atividades acontecem na quadra da Escola Estadual Ernani Méro.

As novidades estão incluídas no Programa Ela Se Garante, que já oferece aulas gratuitas de defesa pessoal e dança, além de cursos profissionalizantes.

Agora quem quiser se movimentar ainda mais, basta comparecer na sede da Secretaria da Mulher durante os dias úteis da semana, no horário entre 8h e 13h, levando carteira de identidade e comprovante de endereço atualizado.

A SEMU está localizada na Avenida Getúlio Vargas, próximo do campo do Penedense, em frente ao supermercado O Barateiro.