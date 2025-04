Secretaria de Cultura publica resultado preliminar da habilitação das propostas do edital de subsídio Mestre Antônio Pedro

A Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ) da Prefeitura de Penedo torna público o resultado preliminar da etapa de habilitação das propostas apresentadas ao Edital nº 003/2025 – Edital de Subsídio Antônio Pedro dos Santos (Mestre Antônio Pedro).

A análise da documentação apresentada pelos proponentes foi realizada com base nas exigências previstas no edital aberto pela SEMCLEJ com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB).

A Secretaria de Cultura de Penedo informa ainda que os proponentes interessados poderão interpor recurso contra o resultado preliminar da etapa de habilitação até o próximo dia 07 de abril, apenas de forma presencial e na sede da SEMCLEJ, no horário das 08 às 13 horas.