Secretaria Municipal de Esportes promove Copa Integra Penedo com apoio do Deputado Paulão

O futebol amador em Penedo ganhou um reforço de peso. Os vinte e três times participantes da Copa Integra Penedo receberam uniformes e bolas, material viabilizado pelo deputado federal Paulão (PT) por meio do Ministério do Esporte e entregue na noite desta sexta-feira, 11, na sede da Secretaria Municipal de Esportes (SEMES).

A distribuição aos responsáveis aconteceu após a reunião do conselho arbitral de mais uma competição promovida pela Prefeitura de Penedo, nova iniciativa da administração Ronaldo Lopes/Valdinho Monteiro para o esporte amador que atende as áreas urbana e rural.

“O deputado Paulão sempre tem sido muito parceiro de Penedo e isso mostra a importância de ter políticos que trabalham por nossa cidade”, declarou o gestor penedense sobre a atuação do parlamentar que já destinou recursos que resultaram em melhorias nas áreas de saúde, agricultura familiar, conselho tutelar e também para a Ufal e o Ifal Penedo.

Representando o Governador Paulo Dantas na agenda de trabalho, o Secretário Executivo da Sesau Alagoas, Guilherme Lopes, destacou os avanços para o futebol amador e para o Sport Club Penedense, a partir da instituição da SEMES por Ronaldo Lopes.

“Uma cidade que tem o clube mais antigo do estado de Alagoas e um dos mais antigos do Brasil não tinha uma secretaria de esporte e nem uma secretaria de turismo, apesar de todo o nosso potencial turístico. Isso só mostra que essa gestão veio para fazer diferente e as coisas estão acontecendo e não é por acaso”, afirmou Guilherme, agradecendo o apoio do deputado Paulão, parlamentar que reconhece o trabalho que é realizado em Penedo.

O professor de Educação Física Givaldo Vasconcelos, mais conhecido como Juquinha, tem a missão de administrar a Secretaria de Esportes de Penedo de forma democrática, atendendo outras modalidades esportivas e abrindo espaço para reivindicações dos desportistas, com melhorias nos campos onde se pratica o futebol amador.

A pauta foi bem acolhida por Paulão e por Ronaldo Lopes, com o prefeito informando sobre os dois espaços esportivos comunitários para Penedo, ambos por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do governo federal, uma iniciativa do presidente Lula.

O investimento que urbaniza áreas inclui academia de saúde, pista para caminhada, quadra poliesportiva e campo de futebol já tem processo de licitação iniciado para a obra na comunidade rural Cooperativa 1º Núcleo. O segundo centro esportivo será construído no bairro Raimundo Marinho, no Conjunto Marisa Letícia, projeto inserido no PAC 2025.

Paulão fez sugestões aos desportistas, falou sobre o trabalho parlamentar, sua relação com Penedo e renovou seu compromisso com o município, reafirmando seu apoio à administração que comprovadamente aplica os recursos enviados por deputados e senadores, seja qual for a bandeira partidária do político da bancada federal alagoana.

O evento que reuniu dirigentes de clubes amadores de Penedo e equipe de trabalho da SEMES contou ainda com a presença do servidor público, ex-vereador e ex-secretário de cultura Jorge Seixas; do vereador Irmão João e do ex-vereador Ernande Pinheiro.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte