Sem apostas barradas: Ian Machado Garry pode impedir que os carlos crescentes no UFC Kansas City?

O UFC está de volta!

Neste sábado, o UFC retorna depois de uma semana de folga para sua terceira viagem a Kansas City, com uma partida de dinamite entre Ian Machado Garry e Carlos Prates encaminhando o cartão. O UFC Kansas City também apresenta a luta de aposentadoria por Anthony Smith e um cartão principal empilhado, então, é claro, nenhuma aposta barrada está aqui para quebrar tudo.

Nesta semana, o apresentador Jed Meshew voa sozinho para quebrar toda a ação. Os tópicos discutidos incluem uma breve recapitulação de seu bem -sucedido empreendimento do UFC 314, de quem ele gosta no evento principal entre Garry e Prates, se Smith pode ou não terminar sua carreira em uma nota alta, que os azarões valem a pena dar uma olhada no sábado, a última etapa da escalada, o majestoso Mariusz Pudzianowski Vs. Eddie Hall Match -Match sobre o KSW e mais.

