Sem apostas barradas: Lerone Murphy pode dar o salto para o candidato contra Josh Emmett no UFC Vegas 105?

O UFC está voltando para o ápice.

Neste sábado, o UFC volta para casa ao mais poderoso ápice do mundo para o UFC Vegas 105, encabeçado por uma partida de penas entre Josh Emmett e Lerone Murphy. Não é o melhor cartão de todos os tempos, mas, no entanto, nenhuma aposta barrada está aqui para quebrar tudo.

Nesta semana, o apresentador Jed Meshew é acompanhado pelo Billy Ward, da Action Network, para discutir as consequências do UFC México e suas respectivas jornadas com a escalada. Depois, é para o UFC Vegas 105, onde os meninos discutem se Murphy pode dar o status de salto para os concorrentes contra Emmett, o que os azarões valem uma jogada nesta semana, que são as melhores opções se você estiver fazendo sua própria escalada no sábado e muito mais.

Sintonize o episódio 123 de No Bets barrado.

