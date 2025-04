Sem apostas impedidas: Alexander Volkanovski pode recuperar o ouro contra o Diego Lopes no UFC 314?

O UFC 314 finalmente chegou!

Neste sábado, o UFC retorna a Miami para o melhor cartão do ano. Enclitada por uma luta vaga de título de penas entre Alexander Volkanovski e Diego Lopes, o UFC 314 também apresenta um evento de cinco rounds entre Michael Chandler e Paddy Pimblett, além de muito mais, então nenhuma aposta barrada está aqui para quebrar tudo.

Nesta semana, o apresentador Jed Meshew se junta ao Long Island Luke de Morning Kombat para mergulhar na glória do UFC 314 em profundidade. Os tópicos discutidos incluem as chances de Volkanovski em recuperar o título, quanto Michael Chandler deixou no tanque, independentemente de Jean Silva pode ou não fazer um favor ao mundo e vencer Bryce Mitchell, por que Chase Hooper continua tentando lutar contra os velhos, a última atualização do clima e muito mais.

Sintonize o episódio 124 de No Bets barrado.

Novos episódios do Sem apostas barradas O podcast Drop toda quarta -feira e está disponível em podcasts da Apple, Google Podcasts, Spotify ou onde quer que você encontre seus podcasts favoritos. O último episódio pode ser ouvido abaixo.