Semana da Caatinga tem início em Delmiro Gouveia com ações de educação ambiental e plantio de mudas | IMA

Atividades são promovidas pelo IMA e municípios do Sertão para valorizar o bioma exclusivamente brasileiro

Mary Landim / Ascom IMA

Celebrar a Caatinga é também reconhecer a força do Sertão. Com essa proposta, o Instituto do Meio Ambiente de Alagoas (IMA/AL) deu início, nesta quarta-feira (23), à Semana da Caatinga em Delmiro Gouveia. As atividades, promovidas em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, buscam conscientizar a população sobre a importância da preservação do único bioma exclusivamente brasileiro.

Durante a manhã, uma blitz ambiental com distribuição de mudas nativas marcou o início das ações. O gerente de Educação Ambiental do IMA, Ykson Emery, informou que a programação seguirá com diversas atividades, como palestras, trilhas ecológicas e mutirões de limpeza, em diferentes municípios do Sertão alagoano.

“Essa semana está cheia de ações práticas e educativas, aproximando a população do bioma e incentivando o cuidado com a Caatinga”, reforçou Emery.

Moradora do povoado Morro, a agricultora Maria Pedro Francisco aproveitou a ação para levar mudas para uma amiga. “Eu tenho uma amiga que está precisando muito dessas plantas. Eu agradeço a vocês por essa oportunidade”, declarou.

O secretário municipal adjunto de Meio Ambiente de Delmiro Gouveia, Epitácio Correia, também participou da ação e ressaltou o papel das Unidades de Conservação na proteção da Caatinga em Alagoas. “O município reconhece a importância dessas atividades, principalmente para que crianças, jovens e adolescentes compreendam o valor do nosso bioma”, afirmou.

Encerrando o primeiro dia de atividades, foi feito o plantio de mudas para contribuir com a arborização urbana e melhoria da sensação térmica no município. A iniciativa faz parte do Programa Alagoas Mais Verde, que já contabiliza quase dois milhões de mudas plantadas em todo o estado.

Como solicitar mudas pelo Alagoas Mais Verde

O programa Alagoas Mais Verde promove ações de reflorestamento, arborização urbana e recuperação de áreas degradadas em todos os municípios alagoanos. Interessados podem solicitar o plantio de mudas pelo Portal Ambiental IMA+ ou presencialmente, por meio de ofício entregue na sede do Instituto, localizada no bairro do Farol, em Maceió.

Entre as espécies disponíveis estão pau-brasil, ipês (amarelo, roxo, branco e rosa), aroeira, ingá, oitizeiro, canafístula, farinha seca e paineira rosa. Caso haja dúvidas sobre a escolha das espécies, técnicos do IMA orientam sobre as mais adequadas para cada área.