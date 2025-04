Semed Penedo e Instituto Gestar orientam professores e gestão das escolas sobre Novo Saeb

O Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) instituído pelo Ministério da Educação será aplicado com inovações este ano, mudanças que constam no 1º Ciclo de Formação Continuada para docentes, pedagogos e gestores das escolas da Prefeitura de Penedo.

A capacitação dos servidores da Secretaria Municipal de Educação (Semed) é realizada em parceria com o Instituto Gestar, trabalho conjunto aberto na noite desta terça-feira, 22, no Theatro Sete de Setembro.

A abertura da formação continuada sobre o Novo Saeb contou com palestra da Dra. Luzia Hippolyto, especialista em avaliação educacional, que abordou o tema “Avaliação, Currículo e Aprendizagem: novos olhares e práticas pedagógicas frente às matrizes do Saeb 2025”.

O Secretário Municipal de Educação, Luciano Lucena, agradeceu a presença de servidores e servidoras da Semed, destacando os avanços alcançados durante a administração do prefeito Ronaldo Lopes no IDEB, o melhor da história do município que também conquistou o Selo Ouro no prêmio nacional sobre Compromisso com a Alfabetização.

A abertura do 1º Ciclo de Formação Continuada promovido pela Semed e Instituto Gestar em 2025 também teve momentos de descontração, sorteio de prêmios e lanche.

O trabalho continua nesta terça, 23, na Escola Municipal Santa Luzia, local das oficinas pedagógicas para professores e professoras dos anos iniciais e finais do ensino fundamental.

A qualificação será conduzida por formadores especializados, abordando práticas para o desenvolvimento da leitura, da escrita e da recomposição das aprendizagens, além de estratégias direcionadas ao fortalecimento das habilidades avaliadas no Saeb.

“Investir em melhorias nas escolas do município é nossa prioridade, desde o primeiro mandato, e já conseguimos avançar bastante. O nosso compromisso com educação de qualidade continua, na cidade e na zona rural de Penedo, para que as novas gerações tenham uma formação cada vez melhor”, afirma o prefeito Ronaldo Lopes, parabenizando os servidores da Semed pelo empenho e dedicação aos estudantes.

Fotos Deywesson Duarte