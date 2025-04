Seth Rollins para baixo para combater o CM Punk no UFC, diz a Dana White ‘Você quer ganhar algum dinheiro, reservar’

Seth Rollins está se preparando para enfrentar o CM Punk como dois terços de uma partida tripla de ameaças WrestleMania 41 no sábado, mas a disputa na tela não é apenas construída para a televisão.

De fato, o desdém de Rollin por Punk é tão real que ele está realmente disposto a treinar e aprender o MMA apenas pela chance de acertar sua carne em uma luta real. Antes do evento em que eles se juntam a Roman Reigns na partida, Rollins lançou a idéia de lutar contra o punk no UFC depois que seu rival de longa data realmente tentou sua mão no MMA há alguns anos.

Punk finalmente foi 0-1 com um sem contestação no UFC, embora tecnicamente tenha perdido as duas lutas, mas sua segunda luta contra Mike Jackson foi derrubada depois que Jackson testou positivo para a maconha.

“Claro, sim, eu faria [fight him]”Rollins disse sobre o punk no podcast de Robert Griffin III.“ Eu não vou apenas invadir seu vestiário nos bastidores e apenas começar a acendê-lo, mas se Dana White quisesse reservar CM Punk vs. Seth Rollins, como o First não-UFC Fighter [versus] Luta de caça não-UFC em uma de suas cartas, eu vestia as luvas e tentava.

“Esse pode ser o único que eu faço, mas você me colocou lá com qualquer um dos outros caras na minha categoria, estou fora. Mas Dana, você quer ganhar dinheiro, reservar, irmão.”

Enquanto Punk realmente complementou seus exercícios profissionais de luta livre com treinamento cruzado no Jiu-Jitsu brasileiro por anos antes de realmente assinar com o UFC, Rollins não tem formação em artes marciais de verdade depois que ele começou a lutar quando ainda era adolescente.

Isso não parece importar muito para Rollins, que expressou abertamente sua animosidade em relação ao punk ao abordar sua rivalidade depois que o atleta de 46 anos voltou à WWE em um movimento chocante em 2023.

“Quando uso a palavra câncer, é muito forte, mas o câncer é um parasita”, disse Rollins ao se dirigir a Punk. “É preciso. Não dá nada. Só se importa consigo mesmo. Ele se replica e só se importa consigo mesmo. Sinto que ele é assim porque ele se infiltra e tenta replicar, fazendo parecer que ele está ajudando tudo o que está apenas se importa, mas está apenas se importa, mas está se importando, mas que está se importando, mas que está se importando com a verdade, ele está se importando com ele, mas a se importar. Crie um pequeno exército embaixo dele de pessoas que compram em sua besteira.

“No final das contas, não é para a melhoria da indústria como ele diz que é. É para a melhoria dele. Porque ele disse isso mesmo, ele não está aqui para fazer amigos, está aqui para ganhar dinheiro”.

Embora pareça improvável que o CEO do UFC tenha a chance de realmente reservar a luta depois que as duas aparições de Punk na promoção não mostraram exatamente habilidades de alto nível, Rollins sabe que isso criaria muito burburinho e provavelmente ganhará uma quantia enorme de dinheiro nas bilheterias.

Por mais ridículo que possa parecer, Rollins sabe que o UFC e a WWE agora são de propriedade da mesma empresa, para que você nunca saiba o que é possível.

“Dê -me alguns meses [to get ready]”Rollins disse.“ Dê -me um campo de treinamento, mas sinto que poderia me lidar. TKO, estamos todos sob um guarda -chuva agora. Pode ser o primeiro. ”