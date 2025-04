‘Seu nariz está de lado’: os profissionais reagem ao nocaute desagradável de Randy Brown de Nicolas Dalby no UFC Kansas City

Randy Brown e Nicolas Dalby estiveram em muitas batalhas intensas em suas carreiras de luta, mas seu pedaço no UFC Kansas pode levar o bolo.

Os veteranos do peso médio deram um ao outro o negócio por uma rodada completa antes de Brown se afastar no segundo e marcar um nocaute de destaques. Antes da sequência de acabamento, Brown já havia causado muitos danos a Dalby, ensanguentando o nariz do dinamarquês e fazendo com que ele mudasse temporariamente a forma.

Apesar dos danos, Dalby continuou lutando contra dentes e garras até que Brown conseguiu colocá-lo para sempre.

Os combatentes ficaram impressionados com a vitória de Brown e a resistência de Dalby, com o campeão dos médios do UFC Belal Muhammad chamando o knockout de “Hollowayesque” e Tatiana Suarez reagindo de espanto na resistência de Dalby.

“Dalby nem sequer se encolhe e seu nariz está de lado”, escreveu Suarez no Twitter,

Confira mais reações de mídia social à luta sangrenta abaixo.

Dolby nem sequer se encolhe e seu nariz está de lado. Louco! Ele está vazando. Omg duro como o inferno! #Ufckansascity – Tatiana Suarez (@tatianaufc) 27 de abril de 2025

Você já viu um Reroute GPS enquanto dirigia? Isso é o que o nariz dele acabou – Terrance McKinney (@twrecks155) 27 de abril de 2025

Grite para o @UFC Continue mencionando meu nariz lendário – Platinum Mike Perry (@platinumperry) 27 de abril de 2025