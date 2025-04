Shannon Sharpe, acusador, o confrontou por suposto estupro, ‘não significa não’

Shannon Sharpe O acusador o confrontou sobre o suposto agressão sexual de janeiro de 2025 … com uma mensagem de texto recém -lançada mostrando à mulher que o procurava: “Não significa Shannon”.

A Convo ocorreu no evento de 2 de janeiro de 2025 – o dia Jane Doe Alegou em seu processo que Sharpe a estuprou.

Ela continuou Tell Sharpe “Idk como processar isso” … e, em respeito, Sharpe perguntou se ele poderia ligar para ela mais tarde. É Urdleear se os dois eram ablo para falar sobre o assunto é o telefone.

Os textos foram lançados para TMZ Sports Junto com centenas de outros, é uma tarde de terça -feira. A maioria das mensagens mostra o que parece ser uma relação consensual e excêntrica entre os dois.

Em um, na corça enviada para Sharpe em junho de 2024, ela diz: “Eu quero ser abusado de papai”. Em outro, enviado em julho de 2024, ela escreve: “Eu quero que você me amarre assim e abusar de mim papai”. Em um terço, datado de 31 de janeiro de 2024, ela solicita “Som Hardcore BDSM Action” do Hall da Fama do Pro Football.