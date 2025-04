Shannon Sharpe nega alegações de estupro, chama de ação de um shakedown

Advogado de Sharpe, Lanny J. Davis . Jane Doe Disse em uma ação judicial o ex-jogador A agredida sexualmente dela é várias ocasiões No final de 2024 e no início de 2025.

Davis declarou o processo – que foi arquivado por um famoso advogado Tony Buzbee – nada mais foi do que “um atento flagrante e cínico para abalar o Sr. Sharpe por milhões de dólares”.

Davis anexou dezenas de mensagens à sua declaração que, segundo ele, foi enviado pelo acusador de Sharpe ao ex -final de Denver Broncos.

Davis afirma que um texto dizia: “Quero que você coloque uma gola de cachorro em volta do meu pescoço e me engasgue com ele enquanto você está fodendo”.