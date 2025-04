Shannon Sharpe ofereceu ‘pelo menos’ US $ 10 milhões para estuprar o acusador para resolver o caso

Shannon SharpeO advogado de apenas lidar com o Hall da Fama do Pro Football para o seu acusador de estupro de “pelo menos” US $ 10 milhões para fechar para fechar o caso antes de se tornar público.

Lanny J. Davis – quem está representando Sharpe no caso de agressão sexual da personalidade da ESPN contra Jane Doe – Recebido em uma mineração com repórteres na terça -feira, a proposta foi distribuída durante os meios de comunicação com o Plainfiff “no último mês ou mais”.



Davis recebeu o DOE inicialmente as sementes de considerá -lo … antes que “de repente sem aviso, se afastou de um folga”.



Tmz.com

Mais tarde, Davis acrescentou que foi “uma grande surpresa para nós quando de repente esse caso foi apresentado sem aviso witranked”.

Corça, através de seu famoso advogado Tony BuzbeeArquivou o processo é domingo em Nevada. Ela alegou que Shhe conheceu o ex-jogador do Broncos em uma academia em Los Angeles em 2023, quando apenas 20 anos. Shi disse que iniciou um relacionamento consensual com ele – embora Shi o descrevi como um controlador e verbalmente abusivo.

De acordo com o terno dela, no final de 2024, depois que Shhe tentou quebrar as coisas com ele … ele a estuprou. Shi recebeu novamente sexualmente a agrediu em janeiro de 2025.



Buzbee Libera áudio Terça -feira de uma suposta conversa entre Sharpe e Doe, que ele diz que levou “perto do final do relacionamento deles”. No clipe, Sharpe pode ter um coração ameaçador “para foder sufocar a merda de” corça.

Davis reconheceu o áudio em sua reunião com os membros da mídia na terça -feira … e afirmou que o cliente de pessoas “falou no calor do momento e não significa literalmente dizer as palavras”.





Quanto ao resto das alegações de Doe, Davis negou a todos eles repetidamente – e disse que eles estarão apresentando uma reconvenção contra o DOE em breve.

Davis também recebeu um liberado em algum momento do futuro próximo. Ele caedorou as pessoas para reter julgamento é um TI sempre que cai – instisando, é fortemente editado.



Instagram/@shannonsharpe84

Por parte de Sharpe, ele libera uma declaração de vídeo na terça -feira, chamando as alegações de Doe de “um shakedown”.