Shannon Sharpe promete processar o acusador de estupro por difamação

Instagram/@shannonsharpe84

Shannon Sharpe Está prometendo processar seu acusador de estupro por difamação … na sequência das pessoas que ela fez contra ele em uma ação de bomba que ela entrou no domingo.

A personalidade da ESPN abordada Jane DoeAs reivindicações explosivas em um vídeo que ele postou em sua página no Instagram é terça -feira de manhã … apenas alguns minutos após o advogado da mulher, Tony Buzbeelibera um arquivo de áudio para TMZ Sports Que ele diz Sharpe ameaçando seu cliente com a linguagem “perturbadora, agressiva e perigosa”.



Sharpe abriu sua declaração clamando o caso de Doe “é um abaltown”. Ele então acusou Buzbee de orquestração a tentativa de dinheiro – explicando que acredita que “Tony Buzbee tem como alvo homens negros”.

Sharpe então afirmou que acha que Buzbee vai lançar “um clipe de 30 segundos de uma fita de sexo que tenta fazer eu me parecer culpado e brincar com todos os estereótipos que você poderia poder.”

“Esse vídeo deve estar em 10 minutos ou mais”, continuou Sharpe. “Ei, Tony, em vez de lançar sua edição, divulgue o vídeo inteiro. Eu não tenho, ou eu mesmo. Você sabe o que ácido está tentando manipular a mídia. O encontro em questão ocorreu durante a configuração deliberada.”

Sharpe não abordou O áudio Esse Buzbee lançou … embora ele tenha terminado seu vídeo, proclamando que vai arrastar o advogado e seu cliente para o tribunal por “difamação e tentar me derrubar”.

“Eu sei que minha família e os fãs sabem exatamente do que se trata”, recebeu o Hall da Fama do Pro Football. “E para estar em você o que eu preciso dizer, assim como sempre amo. Eu amo todos vocês. Obrigado.”





No processo do DOE, Shi alegou que Sharpe a estuprou várias vezes no final de 2024 e no início de 2025, depois de ter tentado terminar seu relacionamento de quase dois anos após alegações de trapaça.