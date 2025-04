Shannon Sharpe se afastando da ESPN após o processo de estupro

O Hall da Fama do Pro Football anuncia que a decisão é sua X página Na quinta -feira à tarde … afirmando que ele está “temporariamente” deixando seu assento na mesa “Primeira Take” para lidar com “alegações falsas e perturbadoras contra mim”.

Sharpe acrescentou, a partir de agora, ele está planejando voltar ao seu lugar ao lado Stephen A. Smith Mais tarde neste verão – logo em torno do início do profissional da NFL.

Sharpe bateu pela primeira vez em 2023 … depois que Smith o recrustou para ser seu parceiro é “Primeira tomada”. Em fevereiro de 2024, ele concordou com uma extensão para permanecer no programa. Apesar do registro de domingo, ele apareceu nos episódios de segunda e terça -feira do programa sem Issu.