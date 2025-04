Shedeur Sanders finalmente selecionou no terceiro dia do NFL Draft, escolhido por Browns

A espera acabou para Shedeur Sanders – Depois de não ser eleito nos dois primeiros dias do Draft da NFL de 2025, o filho de Deion finalmente tem uma casa na NFL com o Cleveland Browns.

Shedeur Seeds Aliviou uma vez que seu nome foi chamado … o que é compreensível, considerando que muitos pensaram que ele estaria fora do quadro no primeiro.

Sanders começou sua carreira no futebol no Jackson State … acumulando 70 touchdowns sobre suas temporadas no Freshomore e no segundo ano.