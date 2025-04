Show de Lenine encerra a Festa Literária de Penedo 2025

A programação da quarta edição da FliPenedo foi encerrada em grande estilo na noite de sábado, 12. Na data dos 389 anos da elevação de povoado à vila, Penedo foi presenteada com show do cantor, músico e compositor Lenine.

Desde a passagem do som, por volta das 19h30, o artista já demonstrava sua generosidade com o público, como também se viu durante e após o show. Todas as pessoas que aguardam sua saída, após praticamente duas horas de apresentação no Largo de São Gonçalo, foram atendidas.

Lenine conversou com a equipe da Secom municipal e revelou que já conhecia Penedo. “Eu fiquei muito feliz de perceber que Penedo continuou o mesmo que eu tinha na memória, de uma beleza incrível, tem essa coisa divina de ser banhada pelo Velho Chico e toda sua importância na história do Brasil. Foi muito bacana”, disse o artista que conheceu os antigos festivais de cinema e aproveitou parte de seu tempo livre para passear pelo Centro Histórico e orla ribeirinha. “Foi maravilhoso”, acrescentou.

Diante da plateia, Lenine e banda fizeram um show com os maiores sucessos e composições mais recentes. Entre as músicas, elogios à realização da Festa Literária de Penedo, evento consolidado no calendário anual do município que movimenta a economia local em diversos setores.

Visitantes e moradores participaram ou acompanharam a programação que somente em seu último dia teve poesia regional ecoando sobre as águas do rio São Francisco, com declamadores e poetas no Barco do Cordel.

No início da noite, o público voltou à feira de livros e ao Theatro Sete de Setembro, onde ocorreu a cerimônia de encerramento da FliPenedo 2025 com teatro infantil e o projeto Arca Literária, uma iniciativa da Academia de Letras e Artes do Nordeste realizada em articulação com a Academia Penedense de Letras, Artes, Cultura e Ciência (APLACC).

Quem também aproveitou a 4ª FliPenedo foi Miguel Gama, um músico jovem penedense que apresentou, no mesmo palco onde Lenine fez o show, a composição Terrinha de Bem, uma homenagem a Penedo.

“A história dessa música é muito linda pra mim. Eu ia me inscrever no Festival de Música de Penedo eu já estava com uma música pronta pra isso. Só que um dia antes de abrir as inscrições, eu fui assistir a missa na catedral e na hora da homilia, a música ‘veio pronta’ pra mim”, conta Miguel. “Ali eu decidi que a música que eu ia inscrever seria essa que é uma das minhas prediletas e é muito bom cantar para Penedo, para o povo de Penedo, sendo de Penedo”, disse após a apresentação que fez antes do show do artista que encerrou a FliPenedo.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Kamylla Feitosa