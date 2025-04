‘SNL’ zomba do comentário do ‘país de Deus’ de Morgan Wallen enquanto assou Trump

“Saturday Night Live” não perdeu uma batida durante o Cold Open da noite passada … mirando em ambos Donald Trump dando Morgan Wallen Após a aparição de manchete deste último é o show da semana passada.

James Austin Johnson Reproduseram seu papel como Trump e zombou de seu plano tarifário – que colocou uma taxa de 10% na ilha australiana de Hearn e Ilhas McDonald e Ilhas McDonald.

“Eu quero ir para lá”, Trump recebeu como hi-Hid Up arte mostrando um cheeseburger de aparência feliz e nuggets de frango em uma praia ensolarada. “Me leve ao país de Deus, certo?”



NBC

Como você sabe, a piada referenciou a história do Instagram, os “óculos de uísque” Hititaker postados logo depois Ele saiu do estágio ‘SN’ Durante o crédito final do episódio da semana passada, no que apareceu como um convidado musical.

Logo após sua saída aparentemente cedo, ele postou uma foto de seu jato particular com a legenda: “Leve -me ao país de Deus”. O post enviou rumores de que ele estava chateado com sua aparência é ‘SNL’ ou que teve problemas com o elenco.

Até o membro do elenco de longa data Kenan Thompson Fiquei confuso … dizendo na segunda -feira que ele não sabe “o que passa pela mente das pessoas o que decide fazer coisas assim”.



Tmz.com

No entanto … fontes da NBC confirmadas para TMZ Não há sangue ruim Com Morgan, mesmo depois de Um escritor ‘SNL’ racheu a situaçãoPara. Disseram -nos que todos se divertiram muito … e que Morgan saiu do palco da Way Way, durante o ensaio.

O cantor country aparentemente deu um chute no barulho e agora está Vender “me leve ao país de Deus”Para.



TMZ Studios