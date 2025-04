Sodiq Yusuff retorna para enfrentar Mairon Santos na luta leve no UFC Vegas 106

Sodiq Yusuff deve retornar ao octógono pela primeira vez em mais de um ano.

Várias pessoas com conhecimento dos planos da promoção confirmaram para o MMA lutar que Yusuff enfrentará Mairon Santos no UFC Vegas 106, que ocorre em 17 de maio no UFC Apex em Las Vegas.

O confronto ocorre no leve devido à natureza de notícia curta da reserva, embora Yusuff tenha provocado um movimento leve permanente nas mídias sociais.

Yusuff competiu pela última vez no UFC 300 há um ano, onde foi parado pelo recente título de penas, Diego Diego Lopes na primeira rodada. “Super” entra na luta em um skid de duas lutas, incluindo uma perda de decisão para Edson Barboza no evento principal do UFC Vegas 81 em outubro de 2023.

Santos está subindo uma categoria de peso para a luta depois de vencer suas duas primeiras aparições no octógono. O lutador final O campeão da 32ª temporada recebeu recentemente uma decisão dividida sobre Francis Marshall no UFC 313 em março.

O UFC Vegas 106 é encabeçado por um confronto dos médios entre Gilbert Burns e Michael Morales.