Sofia Vergara e Eva Longoria na foto se divertindo na Espanha

Saia com Eva Longoria …

Não é todo dia que você chega a isso Sofía Vergara dando Eva Longoria No instantâneo – mas as duas atrizes foram fotografadas atingindo a cidade em Madri, Espanha, sexta à noite – e ambas pareciam incríveis!

Sofia, em particular, destacou-se em seu bustier de renda cor de formato e jeans de forma ladeada por seu sorridente grupo de amigas, que incluíam não apenas Eva, mas também atrizes mexicanas Eiza GonzálezPara.

Sofia postou a foto no Instagram com uma legenda escrita em espanhol, que lia em inglês, “Madri Night with Hotties !! Linda !!”

Em um segundo post do IG, Sofia posou para uma foto no mesmo bustier da Borgonha com dois caras, que ela descreveu em sua legenda como seu espanhol. “

Vale a pena notar … A foto do IG de Eva e Sofia não é a primeira vez que os dois são vistos juntos. De volta, em 2012, eles estavam na mesma mesa que Jessica Alba Durante os prêmios Glamour Women of the Year.