‘Stone Cold’ Steve Austin bate na barricada ATV durante a WestrleMania

“Stone Cold” Steve Austin Classificou no Westlemania 41 é domingo – pare literalmente – porque a lenda da WWE entrou em uma barricada é um ATV durante sua aparição surpresa em Las Vegas.

Austin teve a multidão de estádio de alegria esgotada enlouquecendo o que o copo quebra sobre os alto-falantes … e, como ele fez no passado, ele teve uma grade de Joy é um veículo de quatro rodas, pois ele é seu Hei Hee ele

Exceto que desta vez, Austin perdeu sua vez em torno de um dos cantos do ringue … e dirigiu direto para a barricada em frente aos fãs.

Austin parecia perder um pouco o equilíbrio … e uma dama na primeira fila caiu para trás. Depois que a mulher se levantou, ela deu uma olhada em Austin – claramente chateado com o que acabou de cair.

Austin, eventualmente, chegou ao que ele foi trazido e anunciou a participação de domingo no estádio … que ele recebeu 63.226.

Austin – que brincou que estava se contentando com uma recontagem – também bateu no SOM depois de conversar com a multidão … mas isso não surpreende nem um pouco.