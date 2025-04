Suncreens e hidratantes coloridos – ofertas de verão

A TMZ pode coletar uma parcela de vendas ou outra compensação dos links é esta página.

Você pode ter uma garota gostosa no verão sem um pouco de tela solar! Todos sabemos que a proteção solar é uma boa rotina para o homem que não é um homem de cuidados com a pele, então neste verão, subindo seu jogo quando ele entra no seu SPF.

Reunimos alguns dos nossos sunns -tens favoritos para vencer esses raios duros UVA e UVB – estejam você descansando na praia ou no seu passeio diário de garota gostosa.

De sunscrens que dobram como um hidratante a SPF colorido que lhe dará um brilho bronzeado, a Amazon tem tudo. E com o transporte super rápido, será sua porta muito antes da escola sair para o verão.

Kiehl’s Ultra Facial Cream com SPF 30

Mantenha sua pele hidratada com o relógio com Kiehl’s Ultra Facial Cream SPF 30Para.

Não apenas esse creme não gorda fornece proteção UV de amplo espectro, mas também a hidratação de 24 horas. Formado com glicoproteína e extrato de planta da fonte, ele hidrata profundamente e mantém a umidade da pele e melhorando a função da barreira da pele. Sua pele ficará macia, suave e saudável.

Um revisor de cinco estrelas escreveu: “Gosto deste creme de rosto porque parece que você não tem nada. É um ótimo hidratante, mas com o bônus adicional de SPF. Não pule nenhum produto da Kiehls.

Super Goop! Protetor solar invisível SPF 40

Fazer aquele elenco branco do seu SPF uma coisa do passado com Super Goop! Protetor solar invisívelPara.

Este sunscren mineral é puro, sem peso e sem aroma – tornando -o uma escolha perfeita para a pele sensível. Ele oferece proteção solar poderosa e resistente ao suor, além de dobrar como uma cartilha que se agarra a maquiagem. Sua fórmula semelhante à nuvem desliza suavemente na pele e ajuda tudo a se misturar sem mar, juntamente com um acabamento natural.

“Não esperava amar isso tanto quanto eu.

Colorcience pincel-on protetora solar mineral em pó

Você nunca se esquecerá de realizar seu protetor solar com o Colorscience SunForerTtable Proteção Total Brush-on ShieldPara.

Este pó mineral leve fornece proteção completa em uma escova fácil de aplicar e em movimento. Como o único pó Sunnscren recomendado pela Skin Cancer Foundation para uso ativo, este produto pode ser usado sozinho ou com maquiagem para proteção diária do SPF 50. É água e resistente ao suor por até 80 minutos e até protege contra a luz azul (HEV), a poluição e fornece defesa infravermelha contra sinais de envelhecimento e danos na pele pretegas.

“Eu uso esse protetor solar no meu carro para realçar o dia para me manter coberto, especialmente enquanto dirigia. Adoro a conveniência dele.

La Roche-Posay Anthelios UV Proteção solar correta

Obtenha a proteção final com o La Roche-Posay Anthelios UV Correto Protetor Sol SPF 70 Para.

Essa tela solar anti-angânica diária é formulada especificamente para a tecnologia de escudo de chegox-b3 de frente para o vergonha: proteção de amplo espectro UVA/UVB com antioxidantes e niacinamida, uma forma de vitamina B3. Ajuda a corrigir e proteger os danos causados ​​pelo sol, como o tom de pele da pele, as linhas finas e a textura da pele áspera. Sua textura leve e sem graça combina facilmente em todos os tons de pele e tem um acabamento puro para uma pele mais uniforme, mais suave e saudável.

Um revisor compartilhou: “Esta tela solar se tornou um item básico na minha rotina diária. Oferece alta proteção SPF sem deixar um elenco branco e combina com o Seas Coim na minha pele. A textura é leve e não envergonhada ao longo do dia … É também que não é de canhão de sol.

Proteção Total de Proteção Total de Colorias

Adicione um pouco de cor ao seu SPF com o ColorsciencePara.

Este sunScren hidratante e rico em antioxidantes está disponível em quatro tons exclusivos flexíveis, cada um ideal para uma ampla gama de tons de pele e Underton. Seus pigmentos encapsulados de óxido de ferro que se adaptam ao seu tom de pele enquanto você se mistura, o tom da pele noturna para uma aparência impecável. Ele também fornece defesa colheita contra UVA/UVB, luz azul, poluição e radiação infravermelha, combina-se com antioxidantes avançados e ingrediente de ingrediente hidratante e nutritivo para a saúde da pele a longo prazo.

“Onde foi isso toda a minha vida? Ele fica em branco e, ao esfregar na cor, está em conformidade com o tom da sua pele. É cintilante e matificante ao mesmo tempo! Phhy é perfeito para mim, porque eu amo um brilho e sou um pouco oleoso no momento oleoso e oleoso às vezes às vezes, então Mattes So Matte é útil.

ELTAMD UV Clear TINTED FACE Sunnscreen

Mesmo fora do seu tom de pele com o ELTAMD UV claro colorido de amplo espectro SPF 46Para.

Esta tela solar leve é ​​formulada com uma tinta pura e 5% de niacinamida, o que ajuda a reduzir a aparência de manchas e descolação na pele para uma aparência mais suave. Ideal para uso diário, este amplo espectro sunscren protege dos raios UVA e UVB-e é livre de fragrâncias, sem parabenos e não comedogênicos.

Um cliente adorou: “O melhor protetor solar colorido em Found! Estou muito pálido, então me faz o lago como se eu tivesse um pouco de sol sem fazer Ma parecer alaranjado. São manchas menores muito leves o suficiente na minha pele que eu não sinta a necessidade de usar maquiagem.

Round Lab Birch suco hidratante SPF 45

Experimente a pele coreana com o Round Lab Birch suco hidratante SPF 45Para.

Da marca de cuidados com a pele nº 1 da Coréia, este Sunscren hidratante trabalha para proteger sua pele contra raios UV prejudiciais. Além disso, ele usa seiva da árvore de bétula e aminoácidos para nutrir a pele, diminuindo a inflamação, purificação e hidratação. Juntos, cria uma barreira cheia de umidade para proteger a pele da secagem e impedir a perda de hidratação.

“Eu absolutamente amo essa tela solar! Vai é tão provável e não escreva qualquer resíduo oleoso como alguns outros que eu tentei. Isso absorve rapidamente e parece leve na minha pele. Proteção de amplo espectro me tranquiliza, sabendo que estou bem protegido dos raios UVA e UVB.

Céu e sol não-tóxico natural mineral sunnscreen spf 50

Diga adeus a produtos químicos severos com o Céu e sol face e corpo Sunnscreen SPF 50Para.

Este sunscren mineral não tóxico usa apenas ingredientes comestíveis e ricos em nutrientes que são criados para nutrir, proteger e trazer à tona o brilho natural da sua pele. Criados a partir de sebo orgânico e óxido não-nanocomense, está livre de óleos de sementes altamente processados, fragrantes, profissionais, silicones e filtros UV químicos como octinóxato e oxibenzona.

“Sou altamente sensível a qualquer coisa que coloquei é minha pele. Eu pego erupções cutâneas e também sou sensível a cheiros e textura.

A escolha de Paula resiste a face hidratante SPF 50

Obtenha a pele mais jovem com A escolha de Paula resistirPara.

Essa fórmula SPF sintética e leves promove uma aparência mais saudável e de aparência mais jovem, appando-se contra estressores ambientais. Usando uma seleção de antioxidantes desencadeados por plantas, minimiza visivelmente sinais atuais e futuros de envelhecimento da pele de suavização branca e preparação para a aplicação de maquiagem.

“Um dos meus santo graal sunns, perfeitos sob maquiagem. Sem elenco branco, sem irritação e zero fugas. Eu tenho uma pele oleosa, texturizada, acne-prona com uma pele bronzeada média, e isso funciona bonito para mim”.

