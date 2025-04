Supleto no assalto de Paris de Kim Kardashian morre sem estação antes do julgamento

Um dos principais suspensos no Kim Kardashian O assalto a Paris morreu repentinamente, assim como o caso contra ele estava prestes a ser julgado.

De acordo com o Daily Mail, Marceau Baum-Gertner Morre em 6 de março em Paris. Sua causa de morte ainda não é conhecida.

Marceau foi acusado de trabalhar ao lado da gangue que mantinha a estrela “Keeping Up With the Kardashians”, à mão armada em 2016.