Suprema Corte pronta para deixar os fabricantes de combustíveis processarem sobre os padrões de emissões da Califórnia

A Suprema Corte indicou quarta -feira que reviverá um processo dos produtores de combustível que desafiavam as rigorosas regras de emissão de veículos da Califórnia, com juízes conservadores e liberais sinalizando que as empresas têm legitimidade para processar.

Vários dos juízes sugeriram um tribunal federal de apelações em Washington, DC, erraram quando impediu o processo dos fabricantes de combustíveis sobre a teoria de que as forças do mercado estão impulsionando o impulso nacional em direção a veículos elétricos muito mais do que os regulamentos difíceis da Califórnia.

“Não era o objetivo dos regulamentos da Califórnia para reduzir o uso do combustível do peticionário?” O juiz Clarence Thomas, um conservador, perguntou claramente ao advogado que representava a EPA, sugerindo que a dinâmica deu às empresas um motivo para processar pela política.

Thomas não estava sozinho nessa visão. A juíza Elena Kagan, membro da ala liberal do Tribunal, observou que, quando a Agência de Proteção Ambiental restabeleceu a renúncia durante o governo Biden, funcionários da época sugeriram que o faziam para reduzir a dependência de combustíveis fósseis.

“A EPA não, de fato, em sua submissão aos tribunais, disse que o efeito da reintegração seria reduzir as emissões de gasolina?” Kagan perguntou.

O juiz Brett Kavanaugh, outro conservador, observou que o governo federal não desafiou se os fabricantes de combustíveis poderiam processar no Tribunal de Apelações da DC.

“Isso não é uma conta, aqui?” ele perguntou.

Dado o tamanho da Califórnia, as montadoras, durante décadas, tinham bordado os controles de emissões mais apertados do estado, que são permitidos sob uma renúncia à EPA de novo e de novo. Os presidentes democratas apoiaram a renúncia, enquanto o presidente Donald Trump não.

A Suprema Corte se recusou especificamente a revisar a legalidade mais ampla da renúncia, negando um apelo em dezembro que levantou essa mesma questão. Em vez disso, o tribunal concordou em decidir se os produtores de combustível – em função de vender menos combustível porque mais veículos elétricos estão na estrada – foram feridos pela renúncia da EPA.

Embora a maioria do tribunal pareça simpática à idéia de que os produtores de combustível deveriam processar, ficou menos claro após pouco mais de uma hora de argumentos se o tribunal adotará uma regra mais firme sobre a questão que poderia afetar casos futuros.

Um dos fatores que uma parte deve demonstrar para estabelecer a posição é a reparação, o que em termos básicos significa que a ordem do Tribunal pode realmente corrigir o problema dos demandantes. A Califórnia argumentou que, mesmo que os tribunais eliminem a renúncia, isso não ajudará os produtores de combustível porque a demanda do consumidor está levando o mercado em direção a veículos elétricos por conta própria.

Não está claro quanto impacto prático a decisão do Tribunal teria de qualquer maneira, dado que o presidente Donald Trump parece quase certo de retirar a renúncia, exatamente como ele fez durante seu primeiro governo. A renúncia foi então restabelecida pelo presidente Joe Biden.

Vários juízes pressionaram Edwin Kneedler, o advogado que representa a EPA, nesse ponto.

“Pela minha contagem, a EPA agora mudou de idéia nisso quatro vezes”, disse o juiz Samuel Alito, um conservador. “Então, qual é a probabilidade de não haver um quinto?”

Kneedler observou que Trump assinou uma ordem executiva pedindo à EPA que examine a questão.

“Quero dizer, por curiosidade, há algo que você possa dizer sobre o momento desse processo?” Kagan disse.

“Não neste momento”, respondeu Kneedler com tato.

É um ponto que Jeffrey Wall, representando os fabricantes de combustíveis, foi rápido em pular. Se o governo Trump desenrola a política, é quase certo que divulgue essa decisão como limpando uma regulamentação onerosa sobre fabricantes de carros e produtores de combustíveis.

“Aposto que meu dólar inferior … que, em alguns meses, a EPA retirará a renúncia e dirá que essa renúncia tem um efeito desde o momento em que foi restabelecido”, disse Wall, que serviu no Departamento de Justiça durante o primeiro governo Trump, inclusive como advogado em exercício. “Se a EPA disser isso em vários meses, estará certo.”

Em um raro momento de leviandade no final dos argumentos, o chefe do juiz John Roberts reconheceu Yeledler por discutir perante o Tribunal Superior 160 vezes. Kneedler está se aposentando do Departamento de Justiça e seu argumento na quarta -feira foi o último.

“Esse é o registro dos tempos modernos”, disse Roberts. “Você cumpriu suas responsabilidades com atendimento extraordinário e profissionalismo, consciente de seu papel não apenas como advogado, mas também um oficial deste Tribunal”.

Em um momento altamente incomum no tribunal normalmente rico e tranquilo, os juízes estavam em suas vestes negras e ofereceram a Yeledler uma rodada de aplausos antes de deixar o banco.