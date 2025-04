Supremo Tribunal para debater se as escolas primárias pularem aviso parental para LGBTQ+ Reading

CNN

Para Billy Moges, a luta com um distrito escolar da área de Washington, DC Sobre a leitura dos livros LGBTQ+ na escola primária é uma questão de fé.

“Não temos ódio por ninguém”, disse Moges, um dos pais cristãos que processou o maior distrito escolar de Maryland sobre a política em um caso que será ouvido na Suprema Corte. “Estamos dizendo que nós, como pais, não queremos que nossos filhos sejam expostos a essas idéias nessa idade, porque não estão prontas para isso.”

Mas para as escolas públicas e grupos de direitos civis de Montgomery County, dar lugar a Moges levaria a um pesadelo administrativo – exigindo que os professores prevejam e alertassem os pais sobre qualquer conceito discutido na sala de aula que possa conflitar com suas crenças religiosas.

A Suprema Corte pesará essas posições durante os argumentos na terça -feira no apelo religioso mais significativo que os juízes enfrentaram em anos – um caso que varre a luta pelos direitos dos transgêneros, a capacidade dos pais de influenciar o currículo escolar e questões sobre o papel da fé na esfera pública.

Os pais confiam em parte em um precedente de 1972 no qual a Suprema Corte permitiu que as famílias Amish removessem seus filhos da escola após a oitava série, apesar de uma lei de Wisconsin que exigia que os alunos permanecessem matriculados até os 16 anos.

A Suprema Corte conservadora de 6 a 3 do lado de interesses religiosos em todos os casos considerou nos últimos anos-permitindo que um treinador de futebol do ensino médio ore na linha de 50 jardas, permitindo que o dinheiro dos contribuintes fosse gasto em escolas religiosas e apoiando uma agência de assistência social católica que se recusou a trabalhar com casais do mesmo sexo como potenciais pais.

Moges, que criou um grupo chamado Kids First para organizar a oposição à política do livro do distrito, enfatiza que ela não está pedindo às escolas que parem de ler o material – apenas para permitir que os pais com objeções religiosas optem por seus alunos. A maioria dos estados, incluindo Maryland, já possui leis em vigor, permitindo que os pais puxem seus filhos da educação sexual, por exemplo.

As escolas do condado de Montgomery originalmente permitiram opt-out, mas depois concluíram que eram “impraticáveis”.

“Algumas escolas, por exemplo, experimentam um número insustentável de estudantes ausentes”, disse o distrito aos juízes em um resumo deste mês. “A necessidade de transportar os alunos dentro e fora da sala de aula, além disso, atrapalharia essas salas de aula.”

Como parte de seu currículo em inglês, o Condado de Montgomery aprovou um punhado de livros em 2022 em questão no caso. Um, “Prince & Knight”, conta a história de um príncipe que não quer se casar com nenhuma das princesas em seu reino. Depois de se unir a um cavaleiro para matar um dragão, os dois se apaixonam, “enchendo o rei e a rainha de alegria”, de acordo com o resumo da escola.

Outro, “Born Ready”, conta a história de Penelope, um personagem que gosta de andar de skate e usar jeans folgados. Quando Penelope diz a sua mãe que ele é um menino, ele é aceito. Quando o irmão de Penelope questiona sua identidade de gênero, a mãe deles abraça filhos e sussurros: “Nem tudo precisa fazer sentido. Isso é sobre amor. ”

O distrito escolar disse ao tribunal que os livros são usados ​​como qualquer outro no currículo: colocado nas prateleiras para os alunos encontrarem e disponíveis para os professores incorporarem em grupos de leitura ou leitura em voz alta a seu critério.

Moges e outros pais que se opõem à política se recusam à noção de que os livros não estão em uso ativo.

“Este nunca foi um caso sobre livros na prateleira”, disse Michael O’Brien, consultor da organização jurídica religiosa Becket, que representa os pais.

O 4º Tribunal de Apelações do Circuito dos EUA, com sede em Richmond, ficou do lado das escolas por 2 a 1 no ano passado, decidindo que o registro de como os livros estavam sendo usados ​​era muito escasso no estágio inicial do litígio para determinar se o material sobrecarregava os direitos religiosos dos pais.

Dois juízes da maioria foram nomeados pelo presidente George W. Bush e pelo presidente Joe Biden. Um terceiro juiz, nomeado pelo presidente Donald Trump, discordou.

Os pais confiam fortemente em um precedente histórico da Suprema Corte de 1972, Wisconsin v. Yoder, no qual os pais Amish desafiaram uma lei estadual que exigia que os alunos frequentassem a escola até os 16 anos. As famílias afirmaram que exigir que a participação na escola além da oitava série violasse suas crenças religiosas.

A Suprema Corte decidiu que as crenças religiosas dos pais superaram o interesse do Estado em cumprir a lei.

Mas o distrito e seus aliados argumentam que simplesmente expor os alunos a idéias não pode ser um fardo para a religião. Isso porque, para estabelecer esse fardo, os pais devem demonstrar que eles ou seus filhos foram coagidos a agir ou acreditar de uma maneira que seja contrária à sua religião.

Lendo sobre os personagens LGBTQ+ em um livro, dizem os aliados da escola.

“As escolas são encarregadas de educar toda a população e, para fazer isso de maneira eficaz, não podem esculpir o currículo de acordo com as crenças religiosas de cada pais”, disse Jason Walta, vice -conselheiro geral da Associação Nacional de Educação, que entrou com um resumo junto com outros grupos em apoio ao distrito escolar. “Isso está no coração de ter uma democracia pluralista”.

Alguns dos aliados da escola estão citando fortemente-e talvez contra-intuitivamente-de uma decisão de alto nível da Suprema Corte há três anos, que ficou do lado de um treinador de futebol do ensino médio que perdeu o emprego depois de oferecer orações na linha de 50 jardas.

Nesse caso, os seis conservadores do tribunal alinharam -se para restabelecer Joe Kennedy, que se tornou amplamente conhecido como “treinador de oração”. A opinião de 2022 tem muito a dizer sobre o que conta para a coerção religiosa e o que não faz.

“Aprender a tolerar a fala ou a oração de todos os tipos faz parte de aprender a viver em uma sociedade pluralista ‘, uma característica de caráter essencial para’ um cidadão tolerante ”, escreveu o juiz Neil Gorsuch, um conservador, para a maioria na defesa do direito de Kennedy de orar.

“É claro que alguns se ofendem com certas formas de fala ou oração que certamente encontrarão”, continuou Gorsuch, “mas” ofensa … não equivale a coerção “, escreveu ele, citando de uma opinião anterior.

Aqueles que apóiam o distrito escolar prevêem que seria difícil para a Suprema Corte colocar esse idioma com uma decisão para os pais.

Kennedy voltou ao seu trabalho de treinador fora de Seattle, mas depois renunciou após um único jogo.